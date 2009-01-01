Ситуация в АТО обострилась, 8 воинов ВСУ ранены

Уже несколько дней подряд, на подступах к Авдеевке, практически не прекращаются обстрелы позиций ВСУ.

Силы /АТО на Донбассе, иллюстрация

В течение прошлых суток, 14 августа, в районе проведения АТО очередной раз наблюдается тенденция к обострению обстановки. Всего незаконные вооруженные формирования 31 раз нарушили перемирие. Восемь наших военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, на Донецком направлении уже несколько дней подряд, на подступах к Авдеевке, практически не прекращаются обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. С 18.00 и до полуночи российско-оккупационные группировки, фактически непрерывно били по нашим укреплениям в районе промзоны. Здесь, кроме использования гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, боевики выпустили не менее 10 мин калибра 120 миллиметров и 19 мин калибра 82 миллиметра. На каждый обстрел противника силы АТО отвечали плотным огнем.

Кроме того, в конце суток, под огнем оказались наши позиции вблизи Каменки и Луганского. В результате минометного обстрела украинских укреплений в районе Верхнеторецкого пять наших бойцов получили ранения.

На Мариупольском направлении активность боевиков фиксировалась около Марьинки. Здесь преступники дважды применяли минометы различных калибров. А в результате гранатометного обстрела опорного пункта на подступах к Водяному еще один украинский воин получил ранения.

Стоит добавить, что несмотря на активные действия боевиков, использование вооружения, калибр которого превышает 100 миллиметров, ВСУ строго придерживаются Минских соглашений.

В то же время, в случае систематического невыполнения противником мирных договоренностей, подготовки к наступательным действиям, силы АТО способны в кратчайшие сроки подвести к линии разграничения тяжелое вооружение и жестко ответить врагу.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики получили по зубам под Авдеевкой, накрыли из пулеметов дома мирных жителей в Марьинке.