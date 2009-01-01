Ситуация в АТО обострилась: боевики 41 раз били по ВСУ, один воин ранен. Потери врага уточняются

На Луганском направлении оккупанты обстреливали защитников Крымского из танка и минометов 82 калибра.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация.

В конце прошедших суток, 11 октября, в районе проведения АТО обстановка продолжила обостряться. Террористы 41 раз нарушили режим "тишины". В ответ Вооруженные силы Украины оперативно и жестко 28 раз применяли весь спектр запрещенного вооружения. В результате боевых действий один украинский воин получил пулевое ранение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По данным военных, существенно возросло количество вражеских провокаций на Донецком направлении.

Так, после 18.00 дважды противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия обстреливал наши укрепления у Авдеевки, Майорска, шахты Бутовка. Четыре раза враг из пулеметов и стрелкового оружия бил по защитникам Песок. В результате одного из таких обстрелов, около 18.00, получил ранения один украинский военнослужащий. Кроме того, в конце суток пророссийские оккупанты применяли пулеметы вблизи Зайцево и Невельского.

На Приморском направлении вечером боевики из 82-миллиметровых минометов и различных видов гранатометов били по укреплениям сил АТО у Марьинки, Водяного, Широкино. А вооружение БМП противник дважды применял в районе Новотроицкого.

Неспокойно было и на Луганском направлении. Здесь оккупанты дважды обстреливали защитников Крымского, применяя при этом танк, минометы калибра 82 миллиметра, противотанковые гранатометы. Также дважды, уже ночью, под огнем пехотного вооружения боевиков оказались укрепления украинской армии на подступах к Новоалександровке.

В штабн также сообщили, что раненый боец ВСУ на данный момент находится в военно-медицинском лечебном учреждении. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное. Потери врага уточняются.

Напомним, ранее воолонтеры сообщали, что боевики пытаются устраивать провокации против сил АТО, поэтому несут новые безвозвратные потери. 11 октября, стало известно о гибели еще четырех террористов.