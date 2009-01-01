Ситуация в АТО обострилась, ранены два украинских воина

Боевики использовали минометы разных калибров. В результате обстрелов двое украинских военных получили ранения.

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Ситуация в зоне проведения АТО обострилась. За прошедшие сутки, 12 сентября, боевики 27 раз открывали огонь, существенно увеличив число обстрелов позиций Вооруженных сил Украины вечером и ночью, используя при этом минометы разных калибров. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

По информации штаба, учитывая прямую угрозу жизни украинских военных во время обстрелов, силы АТО несколько раз открывали огонь.

Наиболее неспокойно было на Донецком направлении. Здесь из минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов боевики 4 раза били по украинским позициям вблизи Авдеевки.

Также вечером и ночью террористы трижды открывали огонь из 120 и 82 мм минометов, гранатометов, вооружения БМП, стрелкового оружия по украинским укреплениям возле Песок. Кроме того, около 20:00 в районе Каменки сепаратисты выпустили 12 мин калибра 82 мм.

На Приморском направлении боевики применяли миномет и гранатомет вблизи Широкино и дважды обстреливали украинские укрепления на подступах к Водяному.

На Луганском направлении горячей точкой был поселок Крымское. Здесь после 18:00 боевики трижды открывали огонь по украинским позициям из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, ранее в ОБСЕ заявили, что среди контролируемых Россией наемников есть вооруженные лица, которые не получали приказ о соблюдении режима прекращения огня в связи с началом нового учебного года.