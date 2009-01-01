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Ситуация в АТО осложняется. Боевики совершили более 100 обстрелов позиций ВСУ, 7 воинов пострадали

Сегодня, 07:07

Боевики более 100 раз обстреляли наши позиции: 44 раза били из минометов, 2 из танков, 1 — из артиллерии калибром 122 мм.

Авдеевка, силовики, флаг
Позиции ВСУ под Авдеевкой, иллюстрация. rnbo.gov.ua
Ситуация в районе проведения АТОосложняется, количество обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины увеличивается. Всего зафиксировано 106 обстрелов, из них 44 с использованием минометов, дважды из танков и 1 раз артиллерии калибром 122 мм. За сутки ранены 6 украинских бойцов и один травмирован. 

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook, российскими террористическими войсками преимущественно используется оружие, которое согласно Минским договоренностям должно быть отведенным от линии соприкосновения.

Больше всего обстрелов на Мариупольском направлении, где под минометным огнем противника оказались позиции в районе Водяного, Павлополя и Гнутово. В Марьинке вел огонь танк, в Водяном, Широкино и Березовом — БМП. Активизировались снайперы неподалеку Гнутово, Новомихайловки и Широкино.

На Донецком направлении горячее всего было в районе Авдеевки, где российские наемники интенсивно вели огонь по нашим укреплениям из пулеметов, гранатометов различных систем, минометов, а потом еще и из танка.

По позициям рядом с Зайцево, Опытным, шахте Бутовка, Луганским, Троицким и Каменке враг стрелял из гранатометов и минометов, а возле Луганского из артиллерии калибром 122 мм.

На Луганщине по опорным пунктам возле Крымского били минометы калибра 120 мм, гранатометы и пулеметы. На позициях под Новоалександровкой, Желтым и Новозвановкой действовали вражеские снайперы.

Напомним, 13 марта, ситуация в районе проведения АТО ухудшилась. Боевики увеличили количество обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, в том числе с использованием тяжелого вооружения. Всего зафиксировано 97 обстрелов. В результате боевых действий погиб один украинский военный, четверо были ранены, и еще четверо травмированы.

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