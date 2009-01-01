Ситуация в АТО. Силовики открывали плотный огонь, боевики считают потери

Террористы, в отличие от предыдущих дней, не применяли оружие, калибр которого превышает 100 мм.

Позиции сил АТО под Авдеевкой.

За прошедшие сутки, 5 августа, в зоне проведения АТО боевики 31 раз открывали огонь, в результате трое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Как сообщили военные, террористы, в отличие от предыдущих дней, не применяли оружие, калибр которого превышает 100 мм.

На Донецком направлении вечером и ночью боевики 4 раза открывали огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов по украинским позициям возле Авдеевки. С этого же оружия сепаратисты трижды били по шахте Бутовка.

В конце суток под обстрелы террористов попали силы АТО в Опытном и Песках. Около 22:00 в результате обстрела опорного пункта ВСУ в поселке Луганское один украинский военный получил ранения.

На Мариупольском направлении было более спокойно. Здесь боевики вели провокационный огонь из стрелкового оружия возле Широкино и Водяного.

На Луганском направлении около 19:00 бандиты выпустили не менее 12 мин калибра 82 мм по опорному пункту ВСУ в Крымском. В результате обстрела двое украинских бойцов получили ранения.

В штабе также отметили, что практически на каждую огневую провокацию врага силы АТО открывали плотный огонь. Строго соблюдая Минские договоренности, украинские военные в очередной раз доказали врагу, что на каждый обстрел позиций сил АТО бандиты получают асимметричный ответ, который нередко увеличивается вдвое.

Потери боевиков уточняются.

Напомним, военный эксперт Павел Рудяков прогнозирует, что осенью 2017 года можно ожидать полного прекращения огня на Донбассе.