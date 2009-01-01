Ситуация в АТО стабилизировалась. Боевики уменьшили число обстрелов

По позициям ВСУ в районе Авдеевки враг вел огонь из танка, .гранатометов и пулеметов.

Силы АТО на Донбассе, иллюстрация. ZN.UA В зоне проведения АТО ситуация стабилизировалась, количество обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины уменьшилось. За сутки, 19 марта, зафиксировано 50 случаев.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По данным военных, на Мариупольском направлении произошло 26 обстрелов. По позициям в районе Водяного в течение дня российские оккупанты вели огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов, зенитной установки, а около 18.00 дважды включили еще и артиллерию калибра 122.

Вблизи Павлополя, Широкино и Гнутово обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, Лебединского — из гранатометов, а вблизи Марьинки и Красногоровки из минометов.

На Донецком направлении по позициям ВСУ в районе Авдеевки враг вел огонь из гранатометов и пулеметов, а около 15.00 совершил обстрел из танка. Неподалеку Невельского враг обстрелял наши укрепления из минометов калибра 120, а в районе Зайцево, Луганского и Каменки —из гранатометов различных систем и пулеметов.

На Луганском направлении под Новозвановкой российские наемники дважды обстреляли позиции из минометов калибра 120. Неподалеку Станицы Луганской и Новоалександровки велся огонь из гранатометов различных систем.

Напомним, 18 марта, на Донбассе враг бил по позициям силовиков на всех направлениях. В следствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро — получили ранения.

видео:Військове телебачення України