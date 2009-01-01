Ситуация в АТО. Тяжелые бои под Авдеевкой и невосполнимые потери ВСУ

Один украинский защитник погиб, четыре получили ранения.

Скриншот

Ситуация в зоне АТО и далее обострялась. Российско-оккупационные группировки от применения гранатометов и стрелкового оружия все чаще переходят к тяжелому вооружению. Всего за сутки боевики 35 раз нарушили перемирие. Один украинский защитник погиб, четверо получили ранения.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Приморском направлении с 18.00 и почти до полуночи боевики обстреливали из минометов, гранатометов и вооружения БМП наши опорные пункты неподалеку Старогнатовки. Кроме того, в ходе этого противостояния противник применял танк и выпустил по меньшей мере 16 артиллерийских снарядов калибра 152 миллиметра. В результате этих обстрелов один наш военный получил ранение.

Однако жарче всего этой ночью было в районе Авдеевской промзоны. Там с 18.00 бандиты 5 раз обстреливали украинских военных из минометов и различных видов гранатометов. В ответ украинские подразделения накрывали врага плотным огнем, который существенно превосходил. К сожалению, в результате этих противостояний один украинский боец погиб, еще один получил ранения.

На Донецком направлении боевики, нарушив режим тишины во время работы представителей Международного Комитета Красного Креста, открыли огонь по домам мирных жителей в поселке Зайцево. Почти сразу возник пожар. Украинских военных, которые прибыли помочь местным потушить огонь, преступники также обстреляли. Бойцы ВСУ, понимая, что враг целенаправленно провоцирует противостояние, ответного огня не открывали, поскольку на оккупированной части поселка проживают гражданские и работают представители гуманитарной организации.

На Луганском направлении в конце суток под гранатометные обстрелы боевиков попали опорные пункты сил АТО в Новоалександровке и Новозвановке.

Напомним, 16 августа, в оккупированном Донецке прогремел мощный взрыв. На казенном заводе химических изделий была уничтожена перевалочная база и база хранения боеприпасов, поставляемых Россией.