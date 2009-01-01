Ситуация в АТО усложнилась. Боевики выпустили 90 мин на Светлодарской дуге

Украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника.

Позиция сил АТО на Донбассе, иллюстрация. facebook.com/ato.news

Обстановка в районе проведения АТО несколько усложнилась. В целом, за прошедшие сутки оккупанты 22 раза нарушили "перемирие". В ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на странице в Facebook.

Подконтрольные России вооруженные боевики продолжают применять оружие против силовиков. Особенно активно боевики нарушают договоренности о прекращении огня в темное время суток, отметили в штабе.

Так, на Луганском направлении эпицентром боевого противостояния стала Светлодарская дуга. Враг, с небольшими перерывами, около трех часов обстреливал наши оборонительные укрепления из 82-мм минометов, гранатометов, пулеметов и вооружения БМП на подступах к Луганскому. Всего было выпущено более 90 мин. Украинские воины почти на каждый обстрел отвечали прицельным огнем. Также вечером под обстрелы из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали защитники Макарова. Провоцировал наших воинов противник из стрелкового оружия в районе Крымского.

На Донецком направлении наиболее неспокойно — на Приазовье. Грубо нарушая Минские договоренности, противник применил артиллерию калибра 152-мм вблизи Водяного. Из 120-мм миномета бил по защитникам Павлополя и Широкино. Наши позиции в пригороде Авдеевки боевики обстреливали из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Под гранатометний огонь попали опорные пункты сил АТО возле Новотроицкого, а под конец суток незаконные вооруженные формирования обстреливали из крупнокалиберных пулеметов защитников Старогнатовки.

Напомним, ранее волонтер Юрий Мысягин сообщал, что на Светлодарской дуге террористы "ДНР" получили неожиданный и очень жесткий ответ. Лопнуло терпение у "третьей силы".