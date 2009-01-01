Сиюминутная победа врага. Аналитик объяснил, почему Рада все-таки примет "хорватские" законы

Есть тренд на окончание войны на условиях Украины и ее западных союзников, пишет Олег Пономарь.

Олег Пономарь Facebook Олега Пономаря

Вчерашняяпо законопроектам о государственной политике и обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях не помешает принятию этих нужных Украине законов.

Об этом политический обозреватель Олег Пономарь пишет на своей странице в Facebook.

"То, что вчера не были приняты "хорватские" законы, — это не стратегическая победа врага. И даже — не тактическая. Это сиюминутная победа. Потому что данные законы должны быть приняты, и они будут приняты. На день, неделю или месяц позже — для истории не важно", — выразил уверенность аналитик.

"Данные законы должны лишь зафиксировать новую реальность, которая УЖЕ сложилась. То есть, здесь мы имеем дело с Колесом Истории. Подобный пример был с нидерландским референдумом об Ассоциации Украины в ЕС. Есть геополитический тренд на евроатлантическое движение Украины и, значит, нидерландский референдум — большая, но — песчинка, которую должно переехать Колесо Истории", — подчеркнул политолог.

"Вчерашние непринятые законы — это даже более мелкая песчинка, чем тогда. Потому что есть тренд на окончание войны на условиях Украины и ее западных союзников. Ведь всё, что делалось до этого ими (санкции к РФ, армия для Украины, Минск-2 и т.д.), и всё, что ждет историю впереди (миротворцы, оружие для Украины, возврат Донбасса и Крыма) должно складываться в один пазл и один тренд. И непринятые вчера законы — частичка этого пазла. Значит, эту песчинку Колесо Истории преодолеет и покатится дальше", — считает обозреватель.

"Законы будут приняты так или иначе. Я в этом более, чем уверен", — резюмировал Олег Пономарь.

Напомним, ранее обозреватель объяснил, зачем Украине законы о реинтеграции и особом статусе Донбасса.