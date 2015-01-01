Скандал со стрельбой. Жена раненого рассказала, как Пашинский целился в голову ее мужа

Жена раненого рассказала, как Пашинский нагло предлагал деньги, чтобы замять дело.

Жена пострадавшего Вячеслава Химикуса, который с простреленной ногой сейчас находится в больнице — Ольга — рассказала подробности происшествия, пишет Обозреватель.

По его словам, когда она приехала на место трагедии, то нардеп стоял над ее раненым мужем и целился в голову. Она также уверяет, что до этого не знала, кто такой Пашинский и как он выглядит.

"Приехав на место, вижу картину: на дороге лежит мой муж, на правом боку. Стоит неизвестная женщина, в похожей на лисью шубе — наблюдает за происходящим. А неизвестный мне мужчина стоял… Не просто стоял, и издали держа на прицеле… Он стоял, наклонившись к моему мужу корпусом, и все еще держал его на прицеле. К голове", — уточнив, что пистолет был направлен в голову.

"Он стоял над ним. Он просто стоял над моим мужем — уже после того, как прострелил ему ногу", — говорит взволновання женщина.

Ольга также отметила, что больше всего ее поразило равнодушие женщины, стоявшей возле авто.

"Когда я открыла дверь автомобиля, то услышала фразу: "Да ты знаешь, кто я такой?! Я известный человек!" Но больше всего меня поразило равнодушие женщины, как потом оказалось, это была супруга господина Пашинского. Ей было абсолютно безразлично, что происходит, никакой реакции с ее стороны не было, стояла, руки в карманы и просто наблюдала за всем происходящим. Абсолютно спокойно", — добавив, она наслаждалась своим величием.

"Возможно, эти люди живут вообще в другом мире. Абсолютно никакого страха, никакого сопереживания, сочувствия не было. Никакого даже мгновения волнения я не увидела…", — отметила жена пострадавшего.

Ольга также подробно рассказал о своих дальнейших действиях.

"… У меня был пневматический пистолет. Подчеркиваю, в нерабочем состоянии. Обычно он лежит в дверце автомобиля, со стороны водительского сиденья.

Я направила пистолет на неизвестных людей, у меня не было другого выхода — моему мужу явно грозила опасность. Я сказала: "Отошли от него!" Следующая фраза была: "Лечь! Лицом на землю!" На что господин Пашинский (в тот момент я еще не знала, кто он) сказал: "Девочка, у меня боевой". После этого он присел полностью на корточки, спрятал свое оружие под верхнюю одежду. Потом он, дословно повторю, сказал: "Дура, я перевяжу ему ногу, чтобы он не истек кровью.

Женщина все с таким же безразличием стояла и просто смотрела. Я еще раз подчеркну — ни страха никакого, это было полное безразличие. Как будто происходили абсолютно "ежедневные" события, привычные для нее", — рассказала она.

По словам Ольги, у Пашинского не было никакого раскаяния, он просто переживал уже за себя и в его глазах в тот момент уже был испуг.

"Никаких фраз типа "я не собирался его убивать" не было, абсолютно никаких извинений, ничего подобного я не услышала. Он просто переживал в тот момент за себя. Видимо, он уже осознал, что сделал, что человек находится в опасности. Плюс ко всему — появились свидетели. То есть, не только водитель того микроавтобуса, но и я. И в тот момент Пашинский уже пытался как-то сгладить эту ситуацию. Настолько, насколько это возможно", — отметила женщина.

Она также заявила, что Пашинский постоянно талдычил слова: "Я известный человек", "вы знаете, кто я такой?", "вы меня узнали?" Только эти три фразы — основные, ключевые, которые постоянно звучали".

Потом, говорит Ольга, "Пашинский снял с себя ремень, перевязал моему мужу ногу, затянул… Потом при мне уже были звонки. Пашинский позвонил кому-то со своего личного мобильного и закричал в трубку: "Титан" сюда!" и "Скорую мне, срочно… После этого напряжение стало понемногу спадать".

После того, как пострадавшему оказали медпомощь, Пашинский, по словам Ольги, предлагал ей замять дело и нагло предлагал деньги.

"Предлагал, я не скрою. Предлагал деньги. Он обещал полностью вылечить моего мужа, пытался на месте засовывать мне деньги в карман. Нагло", — рассказала Ольга.

Напомним, 31 декабря Пашинский прострелил ногу мужчине, который ему угрожал. Инцидент произошел после того, как Пашинский попросил мужчину включить аварийку на дороге. Мужчина рассердился и ударил депутата стеклянной бутылкой, повалив на землю.

Между тем, пострадавший Вячеслав Химикус, который является частным предпринимателем и живет неподалеку от места инцидента, рассказал свою версию произошедшего.

Фото: Обозреватель