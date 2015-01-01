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Скандал со стрельбой. Жена раненого рассказала, как Пашинский целился в голову ее мужа

Сегодня, 13:10

Жена раненого рассказала, как Пашинский нагло предлагал деньги, чтобы замять дело.

ольга Химикус, Пашинский, стрельба
obozrevatel.com
Скандал со стрельбой народного депутата от "Народного фронта" Сергея Пашинского, который после инцидента укатил на отдых в Альпы, не утихает.

Жена пострадавшего Вячеслава Химикуса, который с простреленной ногой сейчас находится в больнице — Ольга — рассказала подробности происшествия, пишет Обозреватель.

По его словам, когда она приехала на место трагедии, то нардеп стоял над ее раненым мужем и целился в голову. Она также уверяет, что до этого не знала, кто такой Пашинский и как он выглядит.

"Приехав на место, вижу картину: на дороге лежит мой муж, на правом боку. Стоит неизвестная женщина, в похожей на лисью шубе — наблюдает за происходящим. А неизвестный мне мужчина стоял… Не просто стоял, и издали держа на прицеле… Он стоял, наклонившись к моему мужу корпусом, и все еще держал его на прицеле. К голове", — уточнив, что пистолет был направлен в голову.

"Он стоял над ним. Он просто стоял над моим мужем — уже после того, как прострелил ему ногу", — говорит взволновання женщина.

Ольга также отметила, что больше всего ее поразило равнодушие женщины, стоявшей возле авто.

"Когда я открыла дверь автомобиля, то услышала фразу: "Да ты знаешь, кто я такой?! Я известный человек!" Но больше всего меня поразило равнодушие женщины, как потом оказалось, это была супруга господина Пашинского. Ей было абсолютно безразлично, что происходит, никакой реакции с ее стороны не было, стояла, руки в карманы и просто наблюдала за всем происходящим. Абсолютно спокойно", — добавив, она наслаждалась своим величием.

"Возможно, эти люди живут вообще в другом мире. Абсолютно никакого страха, никакого сопереживания, сочувствия не было. Никакого даже мгновения волнения я не увидела…", — отметила жена пострадавшего.

Ольга также подробно рассказал о своих дальнейших действиях.

"… У меня был пневматический пистолет. Подчеркиваю, в нерабочем состоянии. Обычно он лежит в дверце автомобиля, со стороны водительского сиденья.

 Я направила пистолет на неизвестных людей, у меня не было другого выхода — моему мужу явно грозила опасность. Я сказала: "Отошли от него!" Следующая фраза была: "Лечь! Лицом на землю!" На что господин Пашинский (в тот момент я еще не знала, кто он) сказал: "Девочка, у меня боевой". После этого он присел полностью на корточки, спрятал свое оружие под верхнюю одежду. Потом он, дословно повторю, сказал: "Дура, я перевяжу ему ногу, чтобы он не истек кровью.

Женщина все с таким же безразличием стояла и просто смотрела. Я еще раз подчеркну — ни страха никакого, это было полное безразличие. Как будто происходили абсолютно "ежедневные" события, привычные для нее", — рассказала она.

По словам Ольги, у Пашинского не было никакого раскаяния, он просто переживал уже за себя и в его глазах в тот момент уже был испуг.

"Никаких фраз типа "я не собирался его убивать" не было, абсолютно никаких извинений, ничего подобного я не услышала. Он просто переживал в тот момент за себя. Видимо, он уже осознал, что сделал, что человек находится в опасности. Плюс ко всему — появились свидетели. То есть, не только водитель того микроавтобуса, но и я. И в тот момент Пашинский уже пытался как-то сгладить эту ситуацию. Настолько, насколько это возможно", — отметила женщина.

Она также заявила, что Пашинский постоянно талдычил слова: "Я известный человек", "вы знаете, кто я такой?", "вы меня узнали?" Только эти три фразы — основные, ключевые, которые постоянно звучали".

Потом, говорит Ольга, "Пашинский снял с себя ремень, перевязал моему мужу ногу, затянул… Потом при мне уже были звонки. Пашинский позвонил кому-то со своего личного мобильного и закричал в трубку: "Титан" сюда!" и "Скорую мне, срочно… После этого напряжение стало понемногу спадать".

После того, как пострадавшему оказали медпомощь, Пашинский, по словам Ольги, предлагал ей замять дело и нагло предлагал деньги.

"Предлагал, я не скрою. Предлагал деньги. Он обещал полностью вылечить моего мужа, пытался на месте засовывать мне деньги в карман. Нагло", — рассказала Ольга. 

Напомним, 31 декабря Пашинский прострелил ногу мужчине, который ему угрожал. Инцидент произошел после того, как Пашинский попросил мужчину включить аварийку на дороге. Мужчина рассердился и ударил депутата стеклянной бутылкой, повалив на землю.

Между тем, пострадавший Вячеслав Химикус, который является частным предпринимателем и живет неподалеку от места инцидента, рассказал свою версию произошедшего. 

Фото: Обозреватель

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