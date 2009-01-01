Скандал в ДНР: ликвидацию вороватого "председателя верховного суда" хотят списать на укрДРГ

Якубовский ведет кулуарные переговоры с людьми Захарченко о "мягком" увольнении.
Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.
По данным военного эксперта, сейчас в "верховном суде" "контрольно-ревизионные органы" и "генпрокуратура" ДНР провели несколько проверок. Якубовский ведет кулуарные переговоры с окружением Захарченко о "мягком" увольнении под благовидным предлогом. Вместе с тем, в среде сотрудников указанного "учреждения" ходят слухи о возможном уголовном преследовании Якубовского или его ликвидации под легендой "диверсии украинской ДРГ".
В незаконном "министерстве госбезопасности" ДНР подозревают, что представитель команды Якубовского — т.н. "заместитель руководителя судебного департамента — руководитель административно-хозяйственного управления судебного департамента при верховном суде ДНР" Юрий Кочетков, — понимая неизбежную расправу с ним в случае подобного развития событий, а также угрозу его семье, просчитывает варианты перехода на территорию, контролируемую Украиной, добавил координатор "Информсопротивления".
Ранее "Главред" сообщал, что самозваный "председатель народного совета" ЛНР хочет посадить зама за отжим авто.
фото: dan-news.info