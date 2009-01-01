Скандал в ДНР: ликвидацию вороватого "председателя верховного суда" хотят списать на укрДРГ

Якубовский ведет кулуарные переговоры с людьми Захарченко о "мягком" увольнении.

Эдуард Якубовский dan-news.info

В верхушке ДНР начался очередной кадровый скандал. Согласно указанию главаря ДНР, планируется отстранение от должности самозваного "председателя верховного суда" ДНР

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, сейчас в "верховном суде" "контрольно-ревизионные органы" и "генпрокуратура" ДНР провели несколько проверок. Якубовский ведет кулуарные переговоры с окружением Захарченко о "мягком" увольнении под благовидным предлогом. Вместе с тем, в среде сотрудников указанного "учреждения" ходят слухи о возможном уголовном преследовании Якубовского или его ликвидации под легендой "диверсии украинской ДРГ".

В незаконном "министерстве госбезопасности" ДНР подозревают, что представитель команды Якубовского — т.н. "заместитель руководителя судебного департамента — руководитель административно-хозяйственного управления судебного департамента при верховном суде ДНР" Юрий Кочетков, — понимая неизбежную расправу с ним в случае подобного развития событий, а также угрозу его семье, просчитывает варианты перехода на территорию, контролируемую Украиной, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что самозваный "председатель народного совета" ЛНР хочет посадить зама за отжим авто.

фото: dan-news.info