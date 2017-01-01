Скандал в телеэфире. Нардеп покинул студию после передачи с соратником Януковича

Инцидент с народным депутатом Винниковм произошел в прямом эфире.

Виктор Янукович и Андрей Портнов фото: ipress.ua

Накануне вечером народный депутат от фракции БПП Иван Винник покинул эфир телеканала ZIK, обвинив его руководство в антиукраинской редакционной политике из-за передачи с участием соратника беглого экс-президента Виктора Януковича Андрея Портнова

Отметим, что инцидент с народным депутатом произошел в прямом эфире канала во время передачи "Игра в классику".

Винник отказался участвовать в передаче, поскольку был возмущен участием в программе "Hard с Влащенко" соратника Януковича Андрея Портнова. Он напомнил, что сегодня четвертая годовщина первых убийств активистов на Майдане.

"Я считаю позором находится в той же студии, где в течении часа по приглашению вашего генерального продюсера на шоу "Hard с Влащенко" Портнов рассказывал, как нам строить нашу страну. Человек, который вместе с Януковичем привел войну, в результате которой у нас более 10 тыс. погибших", — заявил нардеп, перед тем, как покинуть студию.

В свою очередь народный депутат от НФ Антон Геращенко поддержал поступок Винника.

"Иван Винник заявил о том, что считает аморальным и недопустимым в день четвёртой годовщины убийства Сергея Нигояна и Михаила Жизневского устраивать "тёплую ванну" в эфире всеукраинского телеканала одному из самых преданных защитников Виктора Януковича - Андрею Портнову. Я согласен и поддерживаю позицию Ивана Винника", — заявил Геращенко.

Нардеп напомнил, что телеканал "ZIK" пренадлежит Петру Дыминскому, который находится в бегах за убийство в результате ДТП 31-летней львовянки Натальи Трилы.

"Не исключаю, что вслед за Андреем Портновым в эфире этого канала появятся Янукович, Пшонка, Захарченко", — написал Геращенко, призвав журналистов ZIK "не помогать Пётру Дыминскому пропагандировать в эфире своего канала тех людей, которые если в Украину смерть и кровь".

Напомним, ранее сообщалось, что Портнов готовится к массовым судам против украинских правоохранителей.