Скандальное заявление польского дипломата: Львов — это наш город

Запур отметил, что считает информацию о его будто-бы скандальном заявлении в Ровно тенденциозной.

Вице-консул Генерального консульства Польши в Луцке Марек Запур заявил, что украинский Львов является польским городом.

Об этом написал заведующий отделом Ровенского краеведческого музея Игорь Марчук в Facebook.

По его словам, Запур выступил с таким заявлением в ходе круглого стола в краеведческом музее города Ровно "Волынский эксперимент Генрика Юзевского: дорога к польско-украинскому примирению в межвоенный период".

"На круглый стол прибыл десант из Луцка во главе с вице-консулом Мареком Запуром и профессором Николаем Кучерепой, которые презентовали переизданные на русском языке дневники Юзевского. Украинские ученые на круглом столе четко заявили, что мероприятие является провокационным и не стоит отмечать дни рождения польского оккупационного чиновника Генрика Юзевского, поскольку Польша захватила часть территории УНР в 1919-1920 гг. На самом деле "волынский эксперимент" был направлен на утверждение польской власти и полонизацию, и ассимиляцию местных украинцев", — говорится в сообщении.

В ответ вице-консул встал и заявил, что Украинского государства в то время не существовало, "Львов — это польский город и в современности можно утверждать, что Украина подобным путем оккупировала Крым и Донбасс".

В свою очередь, в комментарии "Волинь24" вице-консул Марек Запур отметил, что считает информацию о его будто-бы скандальном заявлении в Ровно тенденциозной. Мол, отдельные участники во время круглого стола "заявили, что в годы Речи Посполитой поляки оккупировали Львов".

"Я с тем не согласился. Сказал, что нельзя говорить об оккупации, потому что оккупация — это когда одно государство захватывает часть другого государства. ...Я сказал о том, что в 1918-м году Львов был польским городом. Ведь известно, что большинство населения Львова тогда были поляки. Так что просто это очень тенденциозно и не соответствует сути. Я думаю, что эта новость специально так написана, чтобы она была провокационной и подрывала польско-украинские отношения", — говорит Запур.

Ранее сообщалось, что в одном из харьковских супермаркетов кассир не просто отказалась обслужить воина АТО украинском языке и назвала Харьков российским, но и посоветовала покупателям поехать во Львов к "бандерам".

фото: nkontrol.org.ua