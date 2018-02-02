Скандального соратника Януковича заподозрили в причастности к аннексии Крыма

Поводом для начала проверки стали так называемые "пленки Глазьева".

Виктор Янукович работал с Андреем Портновым фото: ipress.ua

Информацию о причастности экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова проверяет прокуратура Автономной республики Крым.

Поводом для начала проверки стали так называемые "пленки Глазьева", сообщил заместитель прокурора АРК Александр Удовиченко в эфире "Громадського радіо".

"Пленки — это материалы уголовного дела, которое, по моей информации, расследуется другим подразделением органов прокуратуры. Не прокуратурой АР Крым. Однако мы, конечно, находимся в состоянии постоянного мониторинга СМИ, и любая информация относительно полуострова, лицах, связанных или, возможно, причастных к его оккупации, тех процессов, которые происходят сейчас, все это нами мониторится. При обнаружении такой информации она моментально проверяется путем следственных действий в том или другом уголовном производстве. Информация, о которой вы сказали (что Портнов был автором постановления Верховной Рады Крыма во время начала оккупации полуострова, — ред.), попала в поле нашего зрения. Мы сейчас проводим процессуальные действия, направленные на то, чтобы ее или подтвердить, или опровергнуть", — отметил он.

Ранее на сайте "Цензор.НЕТ" появилась информация, что проект постановления Верховной Рады Крыма во время начала российской оккупации в 2014 году готовил тогдашний заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов.

Доказательством этого был назван телефонный разговор между советником президента РФ Сергеем Глазьевым и неким "Владимиром Андреевичем", который был записан украинской разведкой 1 марта 2014 года и обнародован прокурорами во время заседания Оболонского суда по делу о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. В ней в частности Глазьев сообщает собеседнику, что Верховная Рада АРК должна принять какое-то постановление, которое подготовил Андрей Портнов, и объясняет, что нужно принять этот документ, "чтобы было понятно, что не вся Украина прямо-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом".

По данным издания, прокуроры не идентифицировали собеседника Глазьева "Владимира Андреевича", но голос этого человека очень похож на голос Владимира Андреевича Константинова (так называемый "председатель государственного совета Республики Крым").

Напомним, ранее разгорелся скандал после резонансного интервью Портнова телеканалу ZIK.