Скандальный кандидат в президенты Франции считает, что "Крым никогда не был украинским"

Принадлежность полуострова к Украине была лишь административным вопросом советских времен, сказала Марин Ле Пен.

Марин Ле Пен Reuters

Скандальный кандидат в президенты Франции —— заявила, что "Крым никогда не был украинским".

Об этом она рассказал в интервью российской газете Известия.

В то же время политик подчеркнула, что после "референдума" также признает полуостров частью РФ.

"Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским", — отметила Ле Пен.

Кроме того, собеседница издания "сожалеет о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН".

Ранее Марин Ле Пен говорила, что аннексия Крыма Российской Федерацией "не является незаконной". После такого утверждения в СБУ сообщили, что могут ей запретить въезд на территорию Украины.