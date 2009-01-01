"Скиф" точно поражает цели. Турчинов рассказал об успешных испытаниях украинского ПТРК

Оружие испытывали в Украине и за рубежом, отметил секретарь СНБО.
Об этом говорится на сайте СНБО.
По словам чиновника, ракеты оружия "точно поражают цели на расстоянии до 5,5 километра".
"... боевая часть ПТРК "Скиф" показала уникальный результат, прожигая броню толщиной до метра. То есть в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было бы уничтожить украинским "Скифом", — отметил Турчинов.
Ранее в Украине на полигоне в Черниговской области удачно испытали разведывательно-ударный комплекс "Сокол" — "продукт успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" совместно с польскими партнерами".