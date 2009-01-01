"Скиф" точно поражает цели. Турчинов рассказал об успешных испытаниях украинского ПТРК

Оружие испытывали в Украине и за рубежом, отметил секретарь СНБО.

Александр Турчинов rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и оборонызаявил, что в Украине и за рубежом, в частности, в условиях сверхвысоких температур в пустыне, успешно прошли испытания отечественного противотанкового ракетного комплекса "Скиф".

Об этом говорится на сайте СНБО.

По словам чиновника, ракеты оружия "точно поражают цели на расстоянии до 5,5 километра".

"... боевая часть ПТРК "Скиф" показала уникальный результат, прожигая броню толщиной до метра. То есть в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было бы уничтожить украинским "Скифом", — отметил Турчинов.

Ранее в Украине на полигоне в Черниговской области удачно испытали разведывательно-ударный комплекс "Сокол" — "продукт успешной кооперации украинского предприятия "Чезара" совместно с польскими партнерами".