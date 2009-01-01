Склонен к предательству. СМИ рассказали, какая участь постигла крымских силовиков-дезертиров

Самую грязную работу поручают предателям, которых никто, никогда и нигде не любит, и они причастны к пыткам, говорят журналисты.

Перебежчикам россияне поручали вести политические дела в отношении крымских татар. ru.krymr.com

Многие крымские силовики- дезертиры, оставшиеся на оккупированном полуострове , оказались в горячих точках России — Афганистан, Чечня или Сирия.

По данным контрразведки СБУ, из 15 тыс. милиционеров, пограничников и сотрудников спецслужб, перешедших на сторону оккупантов, службу в Крыму продолжило не более трети. Остальных либо уволили, либо же перевели на материковую часть России — туда, где опаснее и сложнее служить, говорится в материале журнала "Новое время".

"Предателей никто, никогда и нигде не любит. И запись "склонен к предательству" в личном деле никогда не улучшит карьеру, — поясняет Юрий Смелянский, эксперт организации "Майдан закордонних справ", которая отслеживет судьбу оккупированного Крыма. — Свою лояльность им придется доказать".

Сделать это, по его мнению, военным и силовикам предстоит либо в горячих точках — Афганистане, Чечне или Сирии, либо в отдаленных регионах РФ вроде Дальнего Востока или Забайкалья.

"А на место бывших украинских силовиков в теплый Крым Кремль отправляет проверенные, то есть исконно российские кадры. Причем этот процесс касается не только людей в форме — на полуостров массово посылают и чиновников из глубинки России. Им больше веры", — отмечают журналисты.

Так, в марте 2014-го Украина в Крыму пережила эксцесс массового предательства. По данным Александра Турчинова, секретаря Совбеза, который тогда исполнял обязанности президента страны, из 13 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенных в тот момент на полуострове, лишь 3,9 тыс. человек остались верны присяге. И это еще неплохо: среди сотрудников крымского СБУ беглецами стали 90% личного состава, а среди местных милиционеров — все 99%.

"Впрочем, "активничать" и наслаждаться новым статусом перебежчики смогли недолго. По данным СБУ, большую часть бывших украинских силовиков ожидал либо перевод на материковую Россию, либо увольнение", — говорится в статье.

Так, в РФ отправили 40% оставшихся в Крыму пограничников. Из 12 тыс. бывших сотрудников украинской милиции почти треть уволили в первые три месяца после аннексии, поскольку они не прошли переаттестацию в российской полиции. А из почти 2 тыс. экс-сотрудников СБУ служить в Крыму осталось лишь 30%. Те, кого переводили в Россию, помимо горячих Чечни и Дагестана, получали назначения далеко не в самые престижные регионы РФ.

Оставшимся в Крыму силовикам пришлось доказывать свою лояльность. По наблюдениям правозащитников и журналистов-расследователей, именно перебежчикам россияне поручали вести политические дела в отношении проукраинского населения полуострова и крымских татар.

"Самую грязную работу поручают делать предателям. И мы знаем, что они причастны к пыткам, — говорит крымчанка Валентина Самар из Центра журналистских расследований (ЦЖР).— Это касается дезертиров из прокуратуры, СБУ и полиции".

Ранее сообщалось, что в Крыму бывшие военнослужащие-контрактники, предавшие после оккупации Украину, не могут официально трудоустроиться.