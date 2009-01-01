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Скончался народный депутат от "Народного фронта" Петр Ванат

Сегодня, 19:24

На момент избрания Ванат был председателем Запорожской областной федерации работодателей.

Петр Ванат
Скончался народный депутат Петр Ванат фото: ipress.ua
На 80-м году жизни скончался народный депутат Украины от партии "Народный фронт" Петр Ванат.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Народного фронта".

Лидер партии Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи со смертью Ваната.

"С глубоким прискорбием узнал о смерти члена нашей команды, народного депутата Украины Петра Ваната — светлого, искреннего человека, настоящего патриота нашего государства. Это большая утрата для всех нас", — сказал Яценюк.

Петр Ванат родился 28 января 1938 года. В Верховную Раду был избран по списку партии "Народный фронт" (№ 45).

На момент избрания был президентом Запорожского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) "Потенциал", председателем Запорожской областной федерации работодателей.

Фото: ipress.ua.

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