Скончался народный депутат от "Народного фронта" Петр Ванат

На момент избрания Ванат был председателем Запорожской областной федерации работодателей.
Об этом идет речь в сообщении пресс-службы "Народного фронта".
Лидер партии Арсений Яценюк выразил соболезнования в связи со смертью Ваната.
"С глубоким прискорбием узнал о смерти члена нашей команды, народного депутата Украины Петра Ваната — светлого, искреннего человека, настоящего патриота нашего государства. Это большая утрата для всех нас", — сказал Яценюк.
Петр Ванат родился 28 января 1938 года. В Верховную Раду был избран по списку партии "Народный фронт" (№ 45).
На момент избрания был президентом Запорожского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) "Потенциал", председателем Запорожской областной федерации работодателей.
Фото: ipress.ua.