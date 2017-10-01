Скрывалась в Украине от преследований. В Киеве задержали журналистку из Казахстана

Журналистку задержали из-за того, что она находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу властей Казахстана.

В Киеве задержали журналистку из Казахстана Громадське ТБ

В Киеве задержали журналистку и общественного деятеля Жанару Ахмет, которая уехала из Казахстана из-за преследований.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на ее адвоката Владислава Грищенко.

По его словам, журналистку задержали из-за того, что она находится в международном розыске по линии Интерпола по запросу властей Казахстана.

В Киеве Ахмет вместе с 9-летним сыном живут меньше года и просят политического убежища.

"21 октября около 18 часов в квартире Жанары Ахмет выключили свет, когда она вышла в коридор посмотреть, что произошло (так как во всем доме свет был), к ней подошли два человека в штатском. Они назвались сотрудниками украинской полиции, при этом документы не показали", — сказал Грищенко.

По его словам, журналистка допускает, что это были сотрудники казахстанских правоохранительных органов. Она вызвала охрану жилого комплекса и потребовала вызвать полицию. После того, как полицейские прибыли, люди в штатском исчезли. "Сотрудникам Нацполиции поступила информация, что якобы по этому адресу проживает человек, который скрывается от правоохранительных органов Казахстана и находится в международном розыске по линии Интерпола", — добавил адвокат.

По словам Грищенко, информацию о том, по какому делу и когда Ахмет была объявлена в розыск, защите не предоставили.

Отмечается, что Жанара Ахмет была вынуждена уехать в Украину из Казахстана в марте 2017 года. На родине против нее возбудили несколько дел, которые журналистка считает политически мотивированными.

Напомним, ранее из Украины выдворили российского пропагандиста, который "работал" в ДНР.

Фото: telegraf.