Слабость и беззащитность. Чем вызваны территориальные претензии Польши и Венгрии к Украине

Варшава и Будапешт хорошо знают: если нарушить послевоенные границы — это будет иметь колоссальные последствия для всех сил, а не только Украины, говорит Станислав Кульчицкий.

Станислав Кульчицкий Главред

Сейчас существует определенный риск, что определенные силы в Польше и Венгрии могут выдвинуть территориальные претензии к Украине на часть своих бывших земель — Галичину, Волынь и Закарпатье.

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде".

"Я думаю, определенный риск объясняется только тем, что Украина очень слаба. Особенно это видно на примере отношений с Польшей. У нас с поляками всегда были разные мнения по поводу героев: мы спорили и о Пилсудском, и о Бандере. Но тихо и более-менее спокойно было, когда Украина и Польша были примерно одного "веса". В свое время Украина даже по национальному доходу, по внутреннему валовому продукту намного превышала Польшу. Сейчас уже Польша существенно превышает Украину по ВВП. Сегодня Польша довольно благополучна, поскольку находится под ядерным "зонтиком" НАТО. Украина — беззащитна, она является "серой зоной" и не знает, к кому ей обращаться за помощью в борьбе против российской агрессии. Единственное, что нас с поляками еще объединяет, — общая угроза со стороны Российской Федерации. Когда эта угроза еще полгода назад была чрезвычайно острой для поляков, в польско-украинских отношениях все было более-менее спокойно, не было обострений, связанных с больным вопросом "кресов", т.е. западных областей Украины", — говорит историк.

"Сейчас в Польше к власти пришла политическая сила, зависящая от "кресовян", желающая понравиться им. Опять поднимается тема Волынской трагедии и другие вопросы. Они хотят, чтобы мы смотрели на свою историю их глазами. Но мы хотим смотреть на свою историю собственными глазами. В течение межвоенного периода поляки это признавали, что Польша вела себя не слишком достойно в отношении меньшинства украинцев в пределах своих границ, которые были большинством населения (а поляки были национальным меньшинством) на территории Галичины и Западной Волыни", — напомнил профессор.

"Что касается возможных территориальных претензий со стороны Венгрии, то здесь речь идет о южных районах Закарпатья, заселенных венграми. Они исторически всегда были украинскими, но эти земли находились в составе Венгерского королевства, которое было поглощено австрийской монархией и стало частью Австро-Венгрии. Австрийский император просто отдал украинцев из Закарпатья венграм, как и в Галичине, которая тоже принадлежала Австро-Венгрии, отдал украинцев польским кругам, которые также угнетали украинцев. Поэтому всегда украинцы были униженной нацией и всегда боролись за то, чтобы освободиться. Но так случилось, что наиболее плодородные низменные районы Закарпатья в течение двух веков активно колонизировались венграми, а в некоторых районах (например, Береговском) они составляли едва ли не большинство населения. Возникает вопрос: так что, надо эту территорию "откусить" и отдать венграм?", — задает резонный вопрос доктор исторических наук.

"Мы уже это проходили после того, как Гитлер в 1939 году поглотил Чехию и сделал "независимой" Словакию, где возникла Карпатская Украина (автономная часть Чехословакии). А потом венгры, будучи союзниками Гитлера, начали "откусывать" кусочки. Так, в результате Ужгород перешел в Венгрию, украинское правительство переехало в Хуст, а затем в 1939 году венгры вообще поглотили все Закарпатье. Кроме того, следует понимать, что и Польша, и Венгрия очень хорошо знают, что такое послевоенный расклад границ — это священная и неприкосновенная линия, и если ее нарушить, как это сделал Путин, аннексировав Крым, то это будет иметь колоссальные последствия даже не для Украины, а для послевоенного расклада всех сил. Это очень важно. Поэтому думаю, что Польша и Венгрия не пойдут на это и не будут официально выдвигать каких-либо требования к Украине", — подытожил Станислав Кульчицкий.

Напомним, в ноябре 2015-го было заявлено, что поляки хотят от Украины компенсаций за потерянную 70 лет назад недвижимость, а организация "Реституция Кресов" намерена была подать иски наследников бывших владельцев недвижимости на Галичине и Волыни.

фото: tvp.info