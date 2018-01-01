"Слава Мальдивам!". Активисты провели новую акцию у дома Порошенко, опубликованы фото

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1 / 4 Активисты провели новую акцию у дома Порошенко (фото: РБК-Украина)

Участники акции привезли с собой деревянный столб, который, по их словам, должен был стать символом недоверия к президенту.

Возле дома президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин на Киевщине собрались около 50 активистов чтобы выразить ему недоверие.

Охрану общественного порядка у здания, возле которого проходила акция, обеспечивали представители Национальной гвардии, сообщает "РБК-Украина".

В сообщении отмечается, что участники акции привезли с собой деревянный столб, который, по их словам, должен был стать символом недоверия к президенту, однако через 10 минут с начала акции его украли. Активисты обратились с заявлением о краже к полиции.

Кроме того, организаторы акции рассказали, что в следующее воскресенье, 18 февраля, в Киеве состоится марш за будущее с требованием отставки президента.

Напомним, 4 февраля, участники "Марша за будущее" пытались попасть на территорию имения президента Петра Порошенко в Козине Киевской области.