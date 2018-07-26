Эксперт объяснил, как Путин угодил в собственную ловушку

По мнению Рабиновича, Путин совершил ошибку, "сделав ставку" на Трампа.

Слава Рабинович

Российский финансист и блогер Слава Рабинович прокомментировал выпущенную накануне Госдепом США "Крымскую декларацию" , в которой утверждается о вечном непризнании Вашингтоном аннексии Крыма Россией.

"Во-первых, декларация Государственного департамента США о непризнании аннексии Крыма опоздала года на четыре с лишним, скажем для начала. Во-вторых, Путин и его ОПГ представляются мне совершеннейшими тупыми имбецилами. Все, что они делают - это абсолютно медицинский, химически чистый идиотизм. Например, Путин отдал приказ вмешаться в американские выборы, чтобы помочь избраться Трампу, которого он уже имел как агента и рассчитывал, что Трамп будет таковым дальше", - сказал Рабинович в интервью "Апострофу".

По мнению публициста, Путин совершил ошибку, "сделав ставку" на Трампа, так как тот не может снять санкции с России без согласия Конгресса.

"Трамп имел задание и проявлял признаки намерения отменить санкции. Американская государственная машина этого не разрешила, не допустила разрушения американских государственных институтов. Более того, она усугубила ситуацию для Путина, потому что американский президент не может отменить санкции без разрешения Конгресса. Более того, Трамп был вынужден подписать этот закон, потому что прекрасно понимал, что его президентское вето будет легко преодолено в Конгрессе", - считает Рабинович.

Несмотря на выпущенный Госдепом документ, Рабинович сомневается, что аннексированный Крым будет освобожден при жизни российского президента.

"Это был исторический документ, подтверждающий позицию, которая не менялась на протяжении десятилетий, пока эти страны не обрели независимость. Думаю, что освобождение Крыма от российской оккупации не заставит себя ждать долгие-долгие десятилетия, как это было при Советском Союзе. Но при Путине и путинизме освобождение Крыма маловероятно, фактически невозможно. Я считаю, что это важный документ в понимании того, что Крым будет освобожден, но недостаточный, чтобы это произошло при Путине и, скорее всего, во время его жизни", - подытожил он.

Ранее Госдеп США выпустил "Крымскую декларацию", в которой заявляется о вечном непризнании США аннексии Крыма Россией.

"Как мы сделали в случае с Декларацией Уэллеса 1940 года, США подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву", - сказано в декларации, подпись на которой поставил государственный секретарь США Майк Помпео.

В посольстве России в США заподозрили, что Вашингтон "живет в иной реальности".

"С декларациями и заявлениями по Крыму госдеп выступает ежеквартально. Ничего нового мы не услышали. Только убедились, что партнеры живут в иной реальности. Они пытаются оперировать международно-правовыми актами, содержащими положения о праве народов на самоопределение, которые и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году", - заявили в российской дипмиссии.

Глава МИД Украины заявил, что после принятой "Крымской декларации" американской стороне необходимо укрепить усилия для давления на Россию с целью достичь освобождения полуострова.

"После этой декларации США должны укрепить усилия и давить на Россию. О "Балтийском сценарии", который длился полвека, не должны думать, этого нельзя допустить. Хочу увидеть Крым под украинским флагом. Очень!" - написал Климкин в Twitter.

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