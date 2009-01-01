"Слив" главарей или нехватка "пушечного мяса" на передке. Боевики паникуют из-за учений в ЛДНР

Мы можем иметь дело с показной демонстрацией некоего отвода войск оккупантов, отметил Тымчук.

Боевики на Донбассе Reuters

Одновременный выход по крайней мере 3-х "омсбр", причём практически в полном составе, в обоих "армейских корпусах" ЛДНР , якобы на учения, вызвал крайне негативный резонанс в среде боевиков.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что основная версия слухов — якобы на "передке" у оккупантов не осталось резервов, идет "слив" ЛДНР со стороны российского командования.

"По мнению аналитиков группы ИС, есть 2 варианта: либо мы имеем дело с показной демонстрацией некоего отвода войск оккупантов (с информ. обеспечением по нужным каналам) для дезинформации, либо налицо некая реорганизация в структуре 8-й армии ВС РФ, которой подчиняются оба "корпуса" (проверка боеготовности и боеспособности перед какими-то событиями). Ситуация требует дальнейшего мониторинга", — отметил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты с Донбасса не доехали на учения "Запад-2017".