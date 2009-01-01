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"Слив" главарей или нехватка "пушечного мяса" на передке. Боевики паникуют из-за учений в ЛДНР

Сегодня, 10:35

Мы можем иметь дело с показной демонстрацией некоего отвода войск оккупантов, отметил Тымчук.

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Боевики на Донбассе Reuters
Одновременный выход по крайней мере 3-х "омсбр", причём практически в полном составе, в обоих "армейских корпусах" ЛДНР, якобы на учения, вызвал крайне негативный резонанс в среде боевиков.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук написал на своей странице в Facebook

Он отметил, что основная версия слухов — якобы на "передке" у оккупантов не осталось резервов, идет "слив" ЛДНР со стороны российского командования.

"По мнению аналитиков группы ИС, есть 2 варианта: либо мы имеем дело с показной демонстрацией некоего отвода войск оккупантов (с информ. обеспечением по нужным каналам) для дезинформации, либо налицо некая реорганизация в структуре 8-й армии ВС РФ, которой подчиняются оба "корпуса" (проверка боеготовности и боеспособности перед какими-то событиями). Ситуация требует дальнейшего мониторинга", — отметил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты с Донбасса не доехали на учения "Запад-2017".

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ЛДНР, учения, боевики, паника
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