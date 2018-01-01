"Слив информации и давление на должностных лиц". Сытник раскрыл детали производства по Холодницкому

Избранная главой САП линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности расследований, заявил Артем Сытник.

Артем Сытник рассказал детали производства по главе САП УНИАН

Уголовное производство против руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого был открыто после подтверждения информации о препятствовании расследованию ряда уголовных дел.

При этом следователям НАБУ периодически приходила информация о некоторых странных и необъяснимых действиях руководителя САП и отдельных прокуроров, рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник в интервью zn.ua.

"Избранная им линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности наших расследований и дальнейшей судебной перспективе ряда дел. Нам периодически приходила информация о некоторых странных и необъяснимых действиях руководителя САП и отдельных прокуроров. Чем активнее мы расследовали, тем больше тревожных сигналов поступало. У детективов были предположения, что расследования сознательно тормозились", — сказал Сытник.

Он отметил, что у НАБУ долгое время не было доказательств относительно Холодницкого, но по одному из дел удалось получить "конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения".

"По делу о хищениях в одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо", — сообщил Сытник.

Зарегистрировали производство работники Генеральной прокуратуры, поскольку надзорным прокурором НАБУ является именно Холодницкий.

Также Сытник отметил, что кроме дела о хищениях в мэрии Одессы, речь идет о делах "по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция "Народный фронт", — ред.); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца".

Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о "сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений".

"На определенном этапе коллеги из Генеральной прокуратуры предложили нам объединить усилия, чтобы получить доказательства. Мы согласились, понимая, что в данном случае такое сотрудничество является необходимым и обоснованным. Если бы мы закрыли глаза на известные нам факты, то стали бы соучастниками незаконных действий", — добавил он.

Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и Сытник направили в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров дисциплинарные жалобы о совершении Холодницким дисциплинарных проступков. В своем представлении Луценко и Сытник просят снять Холодницокго с должности.

Кроме того, ранее также сообщалось о скандале с "прослушкой кабинета Холодницкого".