"Сломана челюсть, зашита бровь". Друзья рассказали о состоянии задержанного Шепелева

Прокурор предупредил журналистов, что скорее всего заседание суда по делу Александра Шепелева будет закрытым.

Стало известно о состоянии Александра Шепелева УНИАН

У задержанного накануне правоохранителями бывшего народного депутата Александра Шепелева сломана челюсть, сообщила журналистам подруга жены Шепелева Елена Гуменюк.

Она также рассказала, у экс-нардепа зашита бровь, сообщает "Украинская правда" из Печерского районного суда Киева, где должно начаться заседание по избранию меры пресечения Шепелеву.

В суде находится прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко. Он предупредил журналистов, что скорее всего заседание будет закрытым.

В то же время прокурор Артем Щербак заявил, что сторона обвинения просит оставить под стражей на 60 суток без права на залог.

"В настоящее время мы вышли с ходатайством Шепелеву Александру Александровичу в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативного мероприятия, то есть без права внесения залога", — сообщил Щербак.

В частности, Александру Шепелеву выдвинули подозрение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 289, 191 ч.5, 366 и 209, завладение государственными средствами преступным путем, пишет УНН.

"Относительно подозрения в покушении на убийство, выделено в отдельное производство и в настоящее время в совершении убийства и покушения на убийство в отношении свидетелей находится в рассмотрении в суде в порядке специального судебного производства. Сейчас, поскольку лицо задержано, то будет рассматриваться в судебном заседании без специального производства", — добавил прокурор.

Напомним, Шепелев 27 декабря 2012 года был объявлен в международный розыск. 5 июля 2013 года был задержан в Венгрии и по результатам проведения процедуры экстрадиции 26 марта 2014 года доставлен в Украину.

Однако 6 июля 2014 года Шепелев сбежал из-под стражи, в связи с чем его в тот же день повторно объявили в международный розыск, а суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранительные органы РФ 19 марта 2015 года задержали Шепелева на территории Московской области. На основании ходатайства Генеральной прокуратуры Украины компетентные органы РФ в марте 2015 года начали экстрадиционную проверку выдачи Шепелева украинской стороне.

Александр Шепелев был задержан правоохранителями в Киевской области.