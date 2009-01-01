"Слова искажены". Польский дипломат открестился от скандального заявления о Львове

Вице-консул отметил, что он четко сказал, что Львов был польским городом в 1918 году, когда большинство его жителей составляли поляки.

Польский дипломат открестился от скандального заявления о Львове atn.ua

Соответствующее опровержение вице-консула размещено на сайте Генконсульства.

"В связи с информацией, которая появляется в некоторых украинских СМИ, о моем выступление во время посвященной Генриху Юзевскому конференции в Ровном, сообщаю, что слова, которые мне приписывают, вырваны из контекста и искажены. Я не говорил о том, что Львов является польским городом ", — подчеркнул Запур.

Вице-консул отметил, что он четко сказал, что Львов был польским городом в 1918 году, когда большинство его жителей составляли поляки.

"Вопрос Крыма и Донбасса, указанный в информации, был приведен мной в качестве примера, что обвинения в польской оккупации Волыни столь же абсурдны, как обвинения Украины в оккупации Крыма. Очевидно, не все меня поняли", — отметил дипломат.

"Жаль, что предоставляя такую серьезную информацию, журналисты полагались только на отдельное, предвзятое мнение и не пытались связаться ни со мной, ни с другими лицами, присутствующими на конференции", — добавил Запур.

Он выразил сожаление, что фигура Юзевского, "большого приятеля Украины и лица, которое могло бы стать символом польско-украинского примирения", представлена в процитированных СМИ словах одного из ровенских историков таким способом, который этому примирению не способствует.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что руководство Украины не должно назначать на высокие должности лиц с антипольскими взглядами.

В свою очередь, Порошенко предложил Дуде провести встречу из-за напряжения в отношениях Украины и Польши.

Подробнее на тему читайте в материале "Главреда" "Варшава идет ва-банк. Почему испортились отношения Украины и Польши".