Сложная ситуация в АТО. Три украинских воина погибли, 10 получили ранения

Боевики 66 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

Позиции сил АТО под Авдеевкой, иллюстрация rnbo.gov.ua

За прошедшие сутки, 16 февраля, в зоне проведения АТО боевики 66 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате три воина ВСУ погибли, 10 получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Донецком направлении из минометов различных калибров боевики обстреливали Авдеевку, Каменку, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Каменку, Зайцево, Авдеевку, Пески. По Зайцево огонь вел снайпер. По украинским позициям в районе Авдеевки бил танк.

На Луганском направлении из 120 и 82 мм минометов боевики обстреляли Крымское. Из гранатометов и стрелкового оружия — Лобачево, Новозвавновку, Станицу Луганскую и Новоалександровку.

На Мариупольском направлении из 120 и 82 мм минометов сепаратисты обстреливали Широкино и Павлополь, а из гранатометов и стрелкового оружия —Марьинку, Новотроицкое, Новоселовку, Водяное, Лебединское, Широкино, Павлополь, Гнутово. По Широкино вели огонь БТР и БМП боевиков. Из противотанковых ракетных комплексов была обстреляна Богдановка.

Напомним, вечером 16 февраля в штабе АТО сообщали о трех погибших и 4 раненых украинских военных.

Видео: Військове телебачення України