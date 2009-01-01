Случайный свидетель рассказал подробности убийства Окуевой: она еще была жива, опубликовано видео

В полиции уже сообщили, что киллера и его подельника найти не удалось — план перехват результата не дал

facebook.com/Ротан Крымский

На Киевщине свидетель, который первым попал на место убийства Амины Окуевой и ранения Адама Осмаева считает вечер преступления самым страшным вечером в своей жизни.

Житель Глевахи — Станислав — уже через час рассказал об увиденном через Facebook, но удалил свое сообщение, как только узнал, на кого именно было совершено покушение. Только через неделю очевидец согласился на эксклюзивные показания, сообщает ТСН.

По его словам, он в тот вечер встретился с женой на ж/д станции — сам только что вернулся из Киева, а жена ехала в столицу и попросила мужа не идти домой лесополосой, поскольку там падают сухие ветки, которые могут травмировать. Электричка жены опоздала на две минуты — машина с Аминой и Адамом успела проскочить переезд между этими поездами.

Еще на станции Станислав услышал необычный грохот, но даже не подумал, что это могла быть автоматная очередь. Уже через несколько минут он по дороге домой наткнулся на расстрелянное авто. "Она еще была жива, последние вздохи", — говорит свидетель.

Фотографию Амины перед погребением в соцсети выложил ее муж Адам. Станислав признается, что именно такой она запомнилась.

"Ранение в голову было с той стороны, и у нее вот так голова была наклонена, и вся в крови", — вспоминает он страшные подробности увиденного.

Под Адамом в машине тоже была лужа крови от ранения в ногу.

"Ремнем сам себе перемотал", — говорит свидетель. И признался, что первая мысль у машины была – киллер может вернуться.

"Сейчас вот-вот придут его добивать, попаду под раздачу и я", — говорит Станислав. Именно по этой дороге за 20 минут к расстрелу шли его жена и дочь, ребенок попросился в туалет, и мама повела его в кусты – где-то в том же месте, где, по предположению правоохранителей, и прятался киллер.

"Хорошо, хоть фонариком не посветила. Я боюсь даже представить, что было бы, если бы она кого-то обнаружила. Ее бы просто убрали", — говорит свидетель. И добавляет, что его удивила это непривычная тишина вокруг – обычно бегают стаи бездомных псов, а в тот вечер не было ни одного.

"На следующий вечер они снова были. Я говорил полиции, что их перед терактом усыпили, чтобы они не мешали. Не выказали стрелка", — предположил очевидец.

Недалеко от места расстрела Станислав показывает тело мертвого пса и высказывает догадку, что тот умер от большой дозы снотворного. Его слова подтверждает и сторож автостоянки, которого от киллера отделяли лишь десятки метров. На звук автоматной очереди охранник не вышел – говорит, сработал инстинкт самосохранения. Но исчезновение четвероногих тоже заметил.

"Собаки не лаяли, погода плохая была. Я не знаю, почему они не лаяли", — говорит он.

Тем временем в полиции уже сообщили, что киллера и его подельника найти не удалось — план перехват результата не дал.

Напомним, вечером 30 ноября в Глевахе Киевской области авто, в котором ехали Амина Окуева и Адам Осмаев, обстреляли неизвестные, женщина погибла, мужчина получил тяжелые ранения в ногу, в регионе был введен оперативный план "Сирена".

По факту случившегося правоохранители начали производство по ст. 115 (умышленное убийство), п. 11 (совершенное по заказу) Уголовного кодекса. Узнать больше о преступленииможно здесь.

Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко говорил, что есть две основные версии совершения убийства — действия спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в Украине и месть Осмаеву за то, что он пошел против главы Чечни Рамзан Кадыров, его окружения.

видео: ТСН