Слухи ДНР: российские войска войдут на Донбасс и "снимут блокаду"

В Донецке российские телевизионщики должны снять сюжет о "патриотическом подъеме".

Российские военные Reuters

В населенных пунктах, подконтрольных ДНР,начала усиленно распространять слухи о том, что "Россия не допустит блокады" оккупированных территорий со стороны Украины.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, в слухах указывается, что в случае полной блокады российские войска "войдут и снимут блокаду" (каким образом — не уточняется). Данные слухи несколько смягчают резонанс среди местного населения, вызванный угрозой полной блокады ОРДЛО с прекращением "пенсионного туризма" и поездок жителей ДНР за закупками продовольствия на подконтрольную Украине территорию. Слухи распространяются по обычным каналам (очереди в магазинах, общественные места типа остановок общественного транспорта и рынков, сотрудники коммунальных служб).

А тем временем в Донецке замечены съемочные группы российского ТВ, которые должны с пропагандистской целью освещать "патриотический подъем" в среде местного населения ДНР после признания Россией "документов" ЛДНР.

Из Кремля главарям ДНР поступило указание всячески содействовать работе российских пропагандистов. Так, для съемочной группы телеканала ВГТРК (заместитель гендиректора данного телеканала — известный пропагандист Дмитрий Киселев) организовано интервью с начальником "миграционной службы ДНР" В.Краснощеком, тема — возникший ажиотаж и резкое увеличение количества желающих получить "паспорт ДНР", добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что главари ЛДНР мечтают о "дипотношениях" с Россией, а старики боятся отмены украинских пенсий.