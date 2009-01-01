Смена риторики. Разведчик объяснил, почему Путину не стоит ждать особых симпатий Трампа

Трамп уже сегодня меняет свою риторику о приоритетах США, говорит Николай Маломуж.

Николай Маломуж Главред

Вероятность того, что президент США Дональд Трамп официально предложит президенту РФ Владимиру Путину, крайне низка.

Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".

"Я много раз в течение двух месяцев общался с командой Трампа. И министр обороны, и глава госдепа, и вице-президент, и сам Трамп не готовы рассматривать такие сценарии. Команда нового президента США готова выходить с инициативами глобального урегулирования ситуации в мире, с конкретными планами действий по "горячим точкам", включая Украину, но без сдачи интересов нашего государства. 19-21 января этого года во время моего личного общения с советниками и вновь назначенными министрами Трампа эта позиция была однозначно подтверждена", — говорит военный эксперт.

Комментируя вопрос, насколько будут отличаться и чем Трамп-предвыборный и Трамп-вступивший-в-должность, Николай Маломуж заметил: "Трамп уже сегодня меняет свою риторику относительно приоритетов США, а особенно — в отношении России. Я был свидетелем его посещения ЦРУ уже после инаугурации, где он в совершенно ином свете увидел угрозы для США и развития мировых процессов. Поэтому команда новоизбранного президента при поддержке Сената и Конгресса будет существенно влиять на позицию Трампа".

Напомним, ранее генерал-разведчик объяснил, кто мог бы заставить Путина уйти с Донбасса.

Больше читайте на Главреде: "Микола Маломуж: застосування сили на Донбасі призведе до глобальної війни, яка може стати світовою".