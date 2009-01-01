Смена риторики. Разведчик объяснил, почему Путину не стоит ждать особых симпатий Трампа

Трамп уже сегодня меняет свою риторику о приоритетах США, говорит Николай Маломуж.
Об этом бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж рассказал на чате в "Главреде".
"Я много раз в течение двух месяцев общался с командой Трампа. И министр обороны, и глава госдепа, и вице-президент, и сам Трамп не готовы рассматривать такие сценарии. Команда нового президента США готова выходить с инициативами глобального урегулирования ситуации в мире, с конкретными планами действий по "горячим точкам", включая Украину, но без сдачи интересов нашего государства. 19-21 января этого года во время моего личного общения с советниками и вновь назначенными министрами Трампа эта позиция была однозначно подтверждена", — говорит военный эксперт.
Комментируя вопрос, насколько будут отличаться и чем Трамп-предвыборный и Трамп-вступивший-в-должность, Николай Маломуж заметил: "Трамп уже сегодня меняет свою риторику относительно приоритетов США, а особенно — в отношении России. Я был свидетелем его посещения ЦРУ уже после инаугурации, где он в совершенно ином свете увидел угрозы для США и развития мировых процессов. Поэтому команда новоизбранного президента при поддержке Сената и Конгресса будет существенно влиять на позицию Трампа".
Напомним, ранее генерал-разведчик объяснил, кто мог бы заставить Путина уйти с Донбасса.
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