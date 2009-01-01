"Смерти и разрушения". Маккейн объяснил, почему готовит новые санкции против путинской России

За последние три года под руководством Путина Россия вторглась в Украину, аннексировала Крым, угрожала союзникам НАТО, говорит сенатор.
Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн на своей странице в Facebook.
"Телефонный разговор президента Дональда Трампа с Владимиром Путиным запланирован на фоне широко распространенных спекуляций о том, что Белый дом рассматривает вопрос о снятии санкций с России. Ради национальной безопасности Америки и наших союзников, я надеюсь, что президент Трамп положит конец этим спекуляциям и откажется от такого неблагоразумного курса", — заявил Маккейн.
Сенатор заверил, что в случае, если Трамп не откажется от этого курса, то он вместе с коллегами будет работать над тем, чтобы закрепить санкции против России в законе.
Он напомнил, что "только за последние три года под руководством Путина Россия вторглась в Украину, аннексировала Крым, угрожала союзникам НАТО и осуществила военную интервенцию в Сирию, оставляя за собой след смерти, разрушения и нарушенные обещания на своем пути".
Ранее западные СМИ писали, что американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий готовят законопроект, который запретит Дональду Трампу снимать санкции, введенные против РФ, без одобрения Конгресса.