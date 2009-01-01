СМИ назвали имена новых возможных главарей ДНР и ЛНР

В августе в захваченный Донецк якобы приезжал Сурков.
Об этом пишут "Новости Донбасса", ссылаясь на собственные источники.
По их данным, 20 дней назад в захваченный Донецк приезжал помощник президента РФ Владимира Путина — Владислав Сурков.
"Российские власти рассматривают вариант замены глав группировок ДНР и ЛНР... Утверждается, что Сурков порекомендовал "готовиться к реинтеграции", — говорится в статье.
Ранее нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук писал, что среди подчиненных в "администрации" главаря террористической ДНР распространяются слухи о смене руководящего состава псевдореспублики в октябре текущего года.