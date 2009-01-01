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СМИ назвали имена новых возможных главарей ДНР и ЛНР

Сегодня, 20:49

В августе в захваченный Донецк якобы приезжал Сурков.

Боевик ДНР
боевик ДНР, иллюстрация Reuters
Власти России рассматривают вариант замены главарей самопровозглашенных ДНР и ЛНР (Александр Захарченко, Игорь Плотницкий — Ред.), первую "республику" может возглавить экс-депутат Партии регионов Александр Бобков, а вторую — лидер украинской партии "Союз левых сил" Василий Волга.

Об этом пишут "Новости Донбасса", ссылаясь на собственные источники.

По их данным, 20 дней назад в захваченный Донецк приезжал помощник президента РФ Владимира ПутинаВладислав Сурков.

"Российские власти рассматривают вариант замены глав группировок ДНР и ЛНР... Утверждается, что Сурков порекомендовал "готовиться к реинтеграции", — говорится в статье.

Ранее нардеп, координатор группы "Информсопротивление" Дмитрий Тымчук писал, что среди подчиненных в "администрации" главаря террористической ДНР распространяются слухи о смене руководящего состава псевдореспублики в октябре текущего года.

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Россия, Донбасс, Путин, Сурков, ДНР, ЛНР, Бобков, Волга
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