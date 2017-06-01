СМИ назвали имя бизнесмена, которого пытались похитить и вывезти в Россию

У Крупчака была корпоративная война с Дерипаской.

Владимир Крупчак Скриншот видео с youtube.com

Злоумышленники пытались похитить и вывезти в Россию владельца Обуховского картонного комбината Владимира Крупчака.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на источники в Генпрокуратуре Украины.

"Владелец Обуховского картонного комбината Владимир Крупчак, он раньше в России владел Архангельским ЦБК. А потом у него была корпоративная война с Дерипаской (российский миллиардер Олег Дерипаска, — ред.), и он бежал в Украину", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Крупчак родился в России, окончил Архангельский государственный медицинский институт. Крупчак работал на руководящих должностях в ООО ПКП "Титан". Это диверсифицированный региональный холдинг с четырьмя ключевыми бизнес-направлениями: лесозаготовительным, деревообрабатывающим, недвижимость и сфера услуг. Так, с 1990 по 2000 год он являлся генеральным директором ООО ПКП "Титан", также с 1997 по 2000 год занимал должность генерального директора ОАО "Архбум" и с 1996 по 2004 год возглавлял Совет директоров ОАО "Архангельский ЦБК", одновременно занимая пост президента группы компаний "Титан".

Кроме того, с 2000 года он работал на посту заместителя председателя Наблюдательного Совета ПАО "Киевский картонно-бумажный комбинат", полномочного представителя высшего руководства АО "Киевский картонно-бумажный комбинат" и советника генерального директора ПАО "Киевский картонно-бумажный комбинат". Кроме того, в феврале 2001 года на основании приказа министра обороны РФ Владимир Крупчак стал полковником российской армии. Крупчак был депутатом Государственной Думы РФ и членом партии "Единая Россия". В декабре 2007 года он получил украинское гражданство.

Вместе с тем, в деле о попытке похищении экс-гражданина РФ задержан начальник Обуховского райотдела Национальной полиции.

Эту информацию "Украинской правде" подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, он задержан в деле о попытке похищения экс-гражданина РФ.

Она не уточнила имени полицейского.

По информации УП, это Денис Ярославский.

Денис Ярославский Фейсбук Д.Ярославского

Напомним, ранее вдова Вороненкова обвинила ФСБ: перед убийством экс-депутата Госдумы похищала его водителя.

Фото: Фейсбук Д.Ярославского.