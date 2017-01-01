СМИ назвали отгулявшее самый дорогой корпоратив министерство

С особой роскошью отпраздновали новогодние праздники чиновники Минуглепрома.

Фото: faqindecor.com / Роман Куприян

Сотрудники Министерства угольной промышленности и энергетики не экономили на проведении предновогодней корпоративной вечеринки.

Журналисты программы "Гроши" выяснили, что чиновники этого ведомства провели самое дорогое гуляние среди всех украинских министерств.

Для вечеринки чиновники арендовали весь второй этаж элитного киевского ресторана Manu. Цены заведения не рассчитаны на бюджетного клиента: например, суп с телятиной стоит 418 грн, а бокал пива украинского производителя объемом 300 мл обойдется в 140 грн.

Закрытое мероприятие посетило около 70 человек. Пили гости элитный виски Macallan, бутылка которого обойдется в 1,56 тысяч грн.

По информации журналистов, корпоратив обошелся чиновникам Минуглепрома в 332 тысяч грн, при этом в стоимость не входят спиртные напитки, они были приобретены заранее. Каждый гость на праздничное мероприятие потратил в среднем около 6 тысяч грн.

В министерстве прокомментировали нашумевший корпоратив. Чиновники заявили, что на дорогостоящее мероприятие деньги из госбюджета потрачены не были. Журналисты предположили, что, либо чиновники потратили на гулянье большую часть зарплаты, либо привлекли средства из неофициальных источников.

Ранее сообщалось, что депутаты городского совета Одессы от партии "Доверяй делам", возглавляемой градоначальником Геннадием Трухановым, провели новогодний корпоратив в стиле СССР и переоделись в пионеров.