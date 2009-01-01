СМИ показали роскошный особняк Фирташа в Вене, опубликованы фото и видео

Дом олигарха находится под охраной, отметили журналисты.

Якобы дом Дмитрия Фирташа в Вене radiosvoboda.org

В австрийской Вене украинский бизнесменживет в роскошном особняке, расположенном недалеко от центра города.

Об этом сообщают журналисты программы "Схемы", пишет "Радио Свобода".

По их данным, "дом олигарха охраняют более десяти бодигардов".

Также журналистам удалось найти фотографии интерьера жилища на сайте одного из дизайнерских агентств.

"Согласно выписке из австрийского реестра недвижимости, особняк зарегистрирован на компанию S-Quad Handels- und Beteiligungs GmbH", — говорится в статье.

Напомним, Дмитрий Фирташ был задержан австрийскими правоохранителями в Вене по запросу американского Федерального бюро расследований 12 марта 2014 года. В конце того же месяца его выпустили на свободу под залог в 125 млн евро.

В Штатах нашего соотечественника обвиняют во взяточничестве и создании преступного сообщества, в Украине же полиция подозревает бизнесмена в завладении средствами НБУ в особо крупном размере. В феврале в Вене суд разрешил экстрадицию Фирташа в США.

Фото: radiosvoboda.org, Радіо Свобода онлайн