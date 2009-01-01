СМИ рассказали, как главари ЛДНР готовят присоединение оккупированных территорий к России

Главари группировок заявили, что с Украиной больше ничего не связывает.

Главари боевиков заговорили о присоединении к РФ Reuters

В первом заседании так называемого Интеграционного комитета "Россия — Донбасс" приняли участие главари террористических ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко.

Оно состоялось 17 марта в Крыму, куда Плотницкий с Захарченко приехали на празднование 3-й годовщины аннексии полуострова, пишет Радио "Свобода".

Главари группировок заявили, что с Украиной больше ничего не связывает, а ведущий партнер для так называемых "республик" — Российская Федерация, в которую они надеются войти.

Декларации о "матери-России" в ходе заседания были подкреплены инициативами со стороны депутатов Государственной думы России относительно так называемых "граждан ЛДНР".

Речь шла о специальном проекте, в рамках которого Россия будет сотрудничать с ОРДЛО во всех направлениях — экономическом, социальном, культурном, гуманитарном.

Координатором комитета по "интеграции" оккупированного Донбасса стал депутат Госдумы России и заместитель председателя Русской общины Крыма Андрей Козенко.

Во время январской поездки Захарченко с Плотницким в Крым на празднование годовщины Переяславской рады Козенко говорил, что создал в Госдуме группу "парламентских контактов" с ЛДНР. Тогда же будто родилась и идея Интеграционного комитета "Россия — Донбасс".

Во время учредительного заседания комитета Козенко сообщил, что подготовил законопроект о необходимости отмены трудовых патентов для "граждан" ДНР и ЛНР. А глава оккупационного крымского "парламента" Владимир Константинов предложил проект "Россрегион". В его пределах будто станет возможным наиболее полное сотрудничество с группировками.

А по словам главаря ДНР Захарченко, в условиях транспортной блокады со стороны украинского предприятия неподконтрольных территорий Донбасса уже переходят на российские комплектующие и сырье.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что сценария вхождения ЛДНР в состав России якобы нет.