СМИ узнали, кем будет работать Жебривский

Жебривский решил уйти с поста главы Донецкой ОВГА по собственному желанию, выяснили журналисты.
По слухам, он будет заместителем генпрокурора, рассказали источники "Громадського" в Кабмине.
"… таки уволился по собственному желанию, мол, "устал", — рассказали изданию собеседники, приближенные к Администрации президента.
Напомним, Павла Жебривского президент Петр Порошенко своим указом назначил главой Донецкой ОВГА 11 июня 2015 года, а 11 июня 2018-го губернатор сообщил, что попросил украинского лидера отравить его в отставку.
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