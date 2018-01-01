СМИ узнали, кем будет работать Жебривский

Жебривский решил уйти с поста главы Донецкой ОВГА по собственному желанию, выяснили журналисты.

Павел Жебривский может занять пост заместителя генпрокурора, узнали СМИ nv.ua

В Украине для подавшего в отставку с поста председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского есть новая работа.

По слухам, он будет заместителем генпрокурора, рассказали источники "Громадського" в Кабмине.

"… таки уволился по собственному желанию, мол, "устал", — рассказали изданию собеседники, приближенные к Администрации президента.

Напомним, Павла Жебривского президент Петр Порошенко своим указом назначил главой Донецкой ОВГА 11 июня 2015 года, а 11 июня 2018-го губернатор сообщил, что попросил украинского лидера отравить его в отставку.

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