СМИ узнали, кого Порошенко сделает главой нового министерства

Ведомство будет ответственно за проблемы украинских военнослужащих, вернувшихся с войны на Донбассе.

Главой Министерства ветеранов станет соратник президента Украины Петра Порошенко и его бывшая пресс-секретарь Ирина Фриз.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой источники в окружении главы государства.

"Министром ветеранов хотят назначить Ирину Фриз. Ее будет лоббировать президент", - сказал собеседник издания.

Сейчас Ирина Фриз является народным депутатом от фракции БПП, входит в комитет по национальной безопасности и обороны, а также является главой постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

Новое министерство будет ответственно за проблемы украинских военнослужащих, вернувшихся с войны на Донбассе.

Ранее Петр Порошенко подписал указ, согласно которому желающие получить гражданство страны должны будут сдавать экзамен на знание украинского языка. Указом, в частности, вводится "в установленном порядке сертификационный экзамен по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины". Планируется "улучшить качество преподавания украинского языка в учебных заведениях", обеспечить "содействие изучению украинского языка иностранцами, разработку дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка".

В течение двух месяцев Кабмин должен утвердить десятилетнюю государственную программу по укоренению статуса украинского языка.

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