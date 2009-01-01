СМИ узнали, кто стал командиром банды "Сомали" после убийства "Гиви"

Новый лидер террористов якобы был "начальником штаба" незаконного вооруженного формирования.

Михаил Толстых Скриншот видео с youtube.com

Командиром банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР после убийства(прозвище "Гиви") стал Егор Волчков ("Сынок").

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на сообщения, опубликованные в группах боевиков в соцсетях.

Агентство уточнило, что новый лидер террористов родился 10 июля 1990 года, числился "начальником штаба" незаконного вооруженного формирования.

"СМИ боевиков сообщают, что новоявленный "комбат" взялся за восстановление пострадавшего от взрыва здания штаба "Сомали", — говорится в статье.

Напомним, Михаил Толстых был уничтожен в захваченном Донецке 8 февраля. СМИ писали, что он ликвидирован в результате взрыва, прогремевшего на базе банды "Сомали".