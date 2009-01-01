СМИ узнали об успехах украинских морпехов под Мариуполем

Наши военные якобы пытаются закрепиться на отвоеванной посадке.

Силовики на Донбассе, иллюстрация ZN.UA

Подукраинские морпехи продвинулись вперед, бойцы сантиметр за сантиметром возвращают под контроль территорию, расположенную на востоке от города.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные морпехов.

В частности, боец с позывным "Град" выразил мнение, что в ближайшее время наши воины будут на тех позициях, на которых противник стоит сегодня.

"На отвоеванной посадке (не раз за войну переходила из рук в руки), военные пытаются закрепиться… приходилось копать, лежа на боку, на животе, пользуясь топором", — выяснили журналисты.

Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что под Авдеевкой Донецкой области после атаки боевиков украинские военные перешли в наступление и заняли пост, который имеет стратегическое значение.

Видео: ТСН