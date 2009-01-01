СМИ узнали об успехах украинских морпехов под Мариуполем

Наши военные якобы пытаются закрепиться на отвоеванной посадке.
Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные морпехов.
В частности, боец с позывным "Град" выразил мнение, что в ближайшее время наши воины будут на тех позициях, на которых противник стоит сегодня.
"На отвоеванной посадке (не раз за войну переходила из рук в руки), военные пытаются закрепиться… приходилось копать, лежа на боку, на животе, пользуясь топором", — выяснили журналисты.
Ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что под Авдеевкой Донецкой области после атаки боевиков украинские военные перешли в наступление и заняли пост, который имеет стратегическое значение.
Видео: ТСН