СМИ узнали, почему в зоне АТО на передовой боевики чувствуют себя значительно свободнее

Каждый факт открытия огня украинскими воинами якобы тщательно расследуется.

Боевик на Донбассе, иллюстрация Reuters

на передовых позициях требования по соблюдению "режима тишины" для украинских воинов стали жестче, в то же время боевики чувствуют себя значительно свободнее и не стесняется атаковать их позиции.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные бойцов и командования.

Издание узнало, что каждый факт открытия огня нашими защитниками тщательно расследуется, между тем журналисты стали свидетелями того, как позиции АТОшников обстреливают из стрелкового оружия, гранатометов.

"Я уже и забыл, когда", — ответил один из воинов на вопрос, когда именно стрелял в ответ на такие провокации. Боец с позывным "Молот" заявил, что ночью он и его побратими сидят, слушают звуки выстрелов. Высшее командование объясняет, что строгий запрет на открытие огня связан с наблюдением за выполнением "перемирия".

"Если есть возможность не открывать огонь, мы делаем все, чтобы не открывать. Но если есть угроза жизни или продвижения противника, захват территории — мы открываем", — рассказал один из офицеров и заверил, что уголовная ответственность за огонь по противнику не предусмотрена.

Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердила полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.

Видео: ТСН