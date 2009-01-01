СМИ узнали, почему в зоне АТО на передовой боевики чувствуют себя значительно свободнее

Каждый факт открытия огня украинскими воинами якобы тщательно расследуется.
Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные бойцов и командования.
Издание узнало, что каждый факт открытия огня нашими защитниками тщательно расследуется, между тем журналисты стали свидетелями того, как позиции АТОшников обстреливают из стрелкового оружия, гранатометов.
"Я уже и забыл, когда", — ответил один из воинов на вопрос, когда именно стрелял в ответ на такие провокации. Боец с позывным "Молот" заявил, что ночью он и его побратими сидят, слушают звуки выстрелов. Высшее командование объясняет, что строгий запрет на открытие огня связан с наблюдением за выполнением "перемирия".
"Если есть возможность не открывать огонь, мы делаем все, чтобы не открывать. Но если есть угроза жизни или продвижения противника, захват территории — мы открываем", — рассказал один из офицеров и заверил, что уголовная ответственность за огонь по противнику не предусмотрена.
Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины подтвердила полную приверженность бессрочному прекращению огня с полуночи 25 августа в связи с началом учебного года.
Видео: ТСН