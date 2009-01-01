СМИ узнали, зачем Волкер снова едет в Украину

В Украине спецпредставитель США будет изучать текущую ситуацию.
Об этом сообщил источник в украинском правительстве, пишет ZN.UA.
По его информации, Волкер встретится с украинской стороной перед встречей с советником президента России Владиславом Сурковым. Дата встречи Волкера и Суркова еще не определена.
Сообщается, что в Украине спецпредставитель США будет изучать текущую ситуацию.
Как сообщает LIGA.net со ссылкой на источник в МИД Украины, "эта встреча не планировалась. Но из-за внутренней ситуации американцы хотят еще раз оценить, что происходит в Украине", — отметил собеседник.
Собеседник издания подчеркнул, что Волкер является отличным аналитиком, добавив, что после встречи Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым в Белграде появились дополнительный темы для разговора по поводу миссии ООН на Донбассе.
Ранее посол Украины в США Валерий Чалый провел встречу с Куртом Волкером, во время которой они обсудили ситуацию, вызванную российской агрессией в Донбассе и дальнейшие шаги для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, что 7 октября в Сербии Курт Волкер провел встречу с помощником президента России Владимира Путина — Владиславом Сурковым, в ее ходе они обменялись мнениями по обстановке на востоке Украины.