Снайпер посоветовала, как Украине победить в войне на Донбассе

В нашей стране нужно отменить мораторий на смертную казнь за преступления, связанные с военной сферой, утверждает Билозерская.

Воин и флаг Украины, иллюстрация gur.gov.ua

Журналист, блогер и снайпер Украинской добровольческой армиисчитает, что для победы вв нашей стране, в частности, должна быть проведена полная мобилизация, экономику нужно перевести на военные рельсы.

Об этом говорится в ее статье на censor.net.ua.

По мнению воина, чтобы выиграть противостояние в Украине также нужно отменить мораторий на смертную казнь за преступления, связанные с военной сферой.

"Самое тяжелое на войне — это грызня между своими, а все остальные мои "тяжело" как бойца связаны не с моральными, а с физическими вещами. Трудно нести на себе БК (боекомплект — Ред.), не спать… Еще ко мне часто цепляются болезни — слабый иммунитет. Трудно воевать зимой — я очень мерзну", — отметила автор.

Ранее военный журналист и блогер Аркадий Бабченко выразил мнение, что Россия готова отдать захваченные территории Донбасса, а Украина обладает военными и невоенными ресурсами для их возвращения под свой контроль.