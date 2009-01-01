Снайперы сил АТО запугали боевиков — террористы на передовой несут большие потери

В армии ДНР создают "антиснайперские группы".

Работают снайперы, иллюстрация Reuters

По распоряжению командования, в двух бригадах и трёх отдельных батальонах из состава данного "армейского корпуса" проводится отбор и подготовка личного состава для формирования "антиснайперских групп".

Об этом написал координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице Facebook.

По данным военного эксперта, процесс осуществляется под контролем и руководством группы "инструкторов" из состава частей спецназа ГРУ ГШ РФ (порядка 10 человек, прибыли в Донецк из Ростова-на-Дону специально для выполнения данной задачи).

Данный процесс инициирован российскими кураторами в штабе "1-го АК ДНР", обеспокоенными активностью снайперов ВСУ на переднем крае, вооружённых современными снайперскими комплексами западного производства, что уже привело к неоправданному увеличению потерь в подразделениях, обороняющихся в первом эшелоне.

Для данных "антиснайперских групп" ожидаются целевые поставки российских снайперских винтовок ВССК "Выхлоп" (6С8) (на данный момент как минимум 8 таких винтовок уже применяются в составе российских ДРГ в зоне АТО), добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что Россия отправила на Донбасс группу профессиональных снайперов.