"Снимите вышиванку": Порошенко дал резкую отповедь журналистке в Давосе

Президент Украины Петр Порошенко необычно отреагировал на вопрос журналистки.
Как сообщает ТСН, журналистка, одетая в вышитую сорочку и с микрофоном без опознавательных знаков задала президенту Украины Петру Порошенко вопрос на русском: "Зачем вы приняли закон о войне?".
Порошенко отреагировал на вопрос, сперва посоветовав журналистке "снять вышиванку". Президент согласился ответить, только если вопрос прозвучит на украинском языке. Журналистка отметила, что Порошенко "прекрасно понимает русский язык".
"Я понимаю и английский, и другой. Но на вопросы отвечаю на украинском", - указал ей глава государства.
На этом разговор прекратился, представителя СМИ выпроводила охрана. По правилам форума, журналистку могут лишить аккредитации.
Напомним, 18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором назвала Россию агрессором и оккупантом.