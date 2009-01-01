Снять все обвинения. В Евросоюзе и ОБСЕ осудили приговор крымских оккупантов журналисту Семене

Семену осудили за его журналистскую деятельность.

Николай Семена radiosvoboda.org

В Европейском Союзе считают явным нарушением свободы выражения мнения и СМИ осуждение крымского журналиста, автора Радио "Свобода" и проекта "Крым.Реалии" Николая Семены к 2,5 годам лишения свободы условно.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешнего действия Майи Косьянчич, переданном УНИАН Представительством ЕС в Украине.

"Сегодня журналиста Николая Семену приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно. Приговор предусматривает запрет журналистской деятельности. Это, несомненно, является нарушением свободы мнения и свободы СМИ. Это еще один пример ухудшения ситуации с правами человека на Крымском полуострове после его незаконной аннексии Россией", — подчеркнула Косьянчич.

"Семену осудили за его журналистскую деятельность по статье 280.1 Уголовного кодекса России — "публичные призывы к действиям, которые нарушают территориальную целостность России". Российские власти используют статью против тех, кто не признает незаконную аннексию Крымского полуострова. Европейский Союз также не признает незаконной аннексию Крыму и продолжает ее осуждать как нарушение международного права. Европейский Союз и в дальнейшем поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины", — подчеркивается в заявлении.

"Европейский Союз призывает немедленно снять с Семены все обвинения, а также немедленно освободить всех, кого посадили с нарушением норм международного права", — подытожила Косьянчич.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Российскую Федерацию отменить все обвинения против украинского журналиста Николая Семены.

Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, размещенном на сайте организации.

В частности, он осудил судебный запрет Семени вести публичную деятельность.

"Я рад, что Семена был освобожден из-под домашнего ареста, но тот факт, что его признали виновным и запретили участвовать в любой публичной деятельности, иметь негативное влияние на журналистов и свободу слова", — заявил Дезир.

Он отметил, что все обвинения против Семены нужно снять, потому что они нарушают принципы ОБСЕ по свободе выражения мнения и свободы СМИ.

"Семена должен иметь возможность свободно путешествовать", — добавил Дезир.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество не оставлять без внимания осуждение оккупационным режимом Российской Федерации в Крыму украинского журналиста Николая Семены.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным позорным наступлением кремлевского оккупационного режима на основные свободы человека и права гражданина Украины, журналиста Николая Семены", — подчеркнули в МИД.

"Безосновательный и политически мотивированный "приговор" оккупационного "суда", которым Николай Семена приговорен к двум с половиной годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью, является еще одним доказательством целенаправленных репрессий со стороны государства-агрессора против жителей оккупированной украинской территории АР Крым и г. Севастополя", — говорится в сообщении.

"МИД Украины призывает правительства иностранных государств и международные правозащитные организации не оставить без внимания очередное наступление России как государства-агрессора и оккупанта на основные свободы на территории временно оккупированного Крыма", — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 22 сентября, так называемый "железнодорожный суд Симферополя" приговорил крымского журналиста Семену к 2,5 годам лишения свободы условно.

Российские власти обвиняют его в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в его доме ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено официальное обвинение в том, что журналист опубликовал на сайте Крым.Реалии статью.

Семена заявлял, что в своих материалах реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.