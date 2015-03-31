Собчак резко поменяла риторику и "отдала" Крым Украине

Ранее Собчак заявляла, что любые спекуляции на тему Крыма бессмысленны — он уже часть России.

Ксения Собчак в Краснодаре. facebook.com/protivvseh

Оккупированный Крым принадлежит Украине с точки зрения международного законодательства.

Такое мнение высказала журналист, телеведущая Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, пишет RT.

"С точки зрения международного права, Крым — украинский. Точка. Дальше давайте разговаривать", — сказала Собчак.

По её словам, в Крыму живёт огромное количество русских людей, которые поддерживают присоединение полуострова к России, однако это является нарушением Будапештского меморандума 1994 года.

"Не как политик, а как женщина Ксения Собчак я могу сказать, что сейчас для России и для Украины есть самое важное — восстановить нашу дружбу, любой ценой. Точка", — отметила она.

Кроме того, Собчак заявила о необходимости вести переговоры с Украиной, в частности, определить списки осуждённых по политическим мотивам украинцев и россиян, а затем договориться об их освобождении.

Стоит отметить, что в 2015 году Собчак в беседе с польским изданием Newsweek высказывала противоположное мнение, что Крым является частью России и эта тема закрыта, писало издание ИноТВ.

Тогда Собчак намекнула, что если бы она сама была президентом, то, возможно, тоже решилась бы на присоединение Крыма — только другим путем. "Мы могли бы взять не только Крым, - и без всяких "зеленых человечков", без войны и без водружения там нашего флага. Мы могли бы так, если бы на самом деле были сильными. А так была проведена операция с нарушением международных прав, а референдум был нечестным. Сегодня тема Крыма уже закрыта. Крым является частью России, и любые рассуждения на тему того, отдать его или нет, не имеют никакого смысла", — подчеркнула она.

Напомним, Ксения Собчак заявила о намерении баллотироваться в президенты России.

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