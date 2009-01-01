Соборность и независимость. Историк рассказал, в чем заключается "украинская мечта"

Украина все время находилась на "газовом крючке" у России, говорит Станислав Кульчицкий.

Станислав Кульчицкий Главред

Как и у граждан США, у которых есть широко известная "американская мечта", у наших соотечественников есть своя "украинская мечта" — соборность Украины.

Об этом профессор, доктор исторических наук Станислав Кульчицкий рассказал на чате в "Главреде".

"Это можно понимать по-разному, но главный момент состоит в том, чтобы обрести собственную государственность: ее мы уже обрели сто лет назад, когда началась Российская революция, буквально месяца не хватает до столетнего юбилея; но потом потеряли ее; в 1991 году снова ее обрели. Но только политическую независимость", — говорит историк.

По его мнению, украинцы легкомысленно отнеслись к экономической независимости: "Украина все время находилась на "газовом крючке" у России, и мы видим, во что это все вылилось. Так что главное — это соборность, укрепление независимости, в том числе экономической. В конечном итоге это все сводится к тому, что мы должны быть в Европе".

"Европа сейчас обрела свой первоначальный смысл, потому что в советские времена была Западная Европа и та Европа, которая находилась под "сапогом" Кремля (Центрально-Восточная Европа фактически была колониальным придатком Советского Союза). Теперь Европа практически едина", — говорит профессор.

"И Украина как раз стремится к тем странам Европы, которые не были затронуты коммунистической инфекцией, а население которых не одержимо тем патернализмом, к которому привыкли три поколения бывших советских граждан", — подытожил Станислав Кульчицкий.

Напомним, ранее историк рассказал, что "российская мечта" заключается в том, чтобы восстановить границы империи в дореволюционном либо в советском исполнении.

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