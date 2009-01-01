Социолог назвала причины провала Михо-Майдана

В Украине люди боятся насилия, отметила Бекешкина.

Ирина Бекешкина

Известный социолог и директор Фонда "Демократические инициативы"считает, что украинцы не поддержали, поскольку не верят политикам, которые возглавили ее.

Об этом эксперта рассказала во время чата на "Главреде".

По мнению гостьи, некоторые психологические особенности бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили, в частности, склонность к истерикам, отпугивают людей.

"Люди боятся насилия, а некоторые действия протестующих, по крайней мере в первые дни, давали основания для таких страхов", — подчеркнула собеседница.

"... в нашем последнем опросе мы поинтересовались, поддерживается ли эта акция людьми: 20% поддерживают, еще 20% — поддерживают…, но не действия протестующих. Как видим, это довольно значительная часть людей", — добавила социолог.

Аналитик заявила, что люди не верят политикам, поэтому сейчас очень трудно представить какие-то массовые акции, которые выведут на улицы, собственно, политики. "Если власть будет вести себя рассудительно, не прибегая к насилию, которое может возмутить людей, то палатки могут стоять под Радой бесконечно", — считает директор.

"Власти проще сказать, что критика действий власти является "рукой Москвы", чем признать свои ошибки и действительно делать нужные преобразования в обществе. Вместе с тем, нельзя забывать о том, что соответствующие службы Кремля работают, и какая-то доля правды в этом есть", — сказала Бекешкина.

"И, честно говоря, определенная сдержанность некоторых экспертов в критике власти объясняется не каким-то "порохоботством", а тем, что они боятся расшатать социальную и политическую ситуацию в обществе", — утверждает она.

Напомним, с 17 октября под стенами Верховной Рады проходит акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы", ее участники, в частности, требуют снятия депутатской неприкосновенности, изменения избирательной системы и создания Антикоррупционного суда.