Социолог назвала причины провала Михо-Майдана

В Украине люди боятся насилия, отметила Бекешкина.
Об этом эксперта рассказала во время чата на "Главреде".
По мнению гостьи, некоторые психологические особенности бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили, в частности, склонность к истерикам, отпугивают людей.
"Люди боятся насилия, а некоторые действия протестующих, по крайней мере в первые дни, давали основания для таких страхов", — подчеркнула собеседница.
"... в нашем последнем опросе мы поинтересовались, поддерживается ли эта акция людьми: 20% поддерживают, еще 20% — поддерживают…, но не действия протестующих. Как видим, это довольно значительная часть людей", — добавила социолог.
Аналитик заявила, что люди не верят политикам, поэтому сейчас очень трудно представить какие-то массовые акции, которые выведут на улицы, собственно, политики. "Если власть будет вести себя рассудительно, не прибегая к насилию, которое может возмутить людей, то палатки могут стоять под Радой бесконечно", — считает директор.
"Власти проще сказать, что критика действий власти является "рукой Москвы", чем признать свои ошибки и действительно делать нужные преобразования в обществе. Вместе с тем, нельзя забывать о том, что соответствующие службы Кремля работают, и какая-то доля правды в этом есть", — сказала Бекешкина.
"И, честно говоря, определенная сдержанность некоторых экспертов в критике власти объясняется не каким-то "порохоботством", а тем, что они боятся расшатать социальную и политическую ситуацию в обществе", — утверждает она.
Напомним, с 17 октября под стенами Верховной Рады проходит акция протеста в поддержку так называемой "большой политической реформы", ее участники, в частности, требуют снятия депутатской неприкосновенности, изменения избирательной системы и создания Антикоррупционного суда.