Социолог рассказала, почему досрочных выборов в Украине не будет, но будет жарко

В парламенте заинтересованность в досрочных выборах имеют только две политические силы, отмечает Бекешкина.

Вероятность досрочных выборов президента или парламента в Украине, если ничего не случится, невелика.

Об этом рассказала известный социолог и директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина во время чата для "Главреда".

По ее словам, для того, чтобы назначить досрочные выборы парламента, нужно решение самого парламента или решения президента распустить парламент, если тот не работает более двух месяцев.

"Очевидно, что в парламенте заинтересованность в досрочных выборах имеют только две политические силы — "Батькивщина" и "Оппозиционный блок", и определенным образом сторонники партии "За жизнь" и еще некоторые депутаты. Но явное меньшинство. Я уже не говорю о той половине, которая состоит из депутатов-мажоритарщиков", — отметила социолог.

Что касается президента, то у нас вообще нет закона об импичменте президента, напомнила Бекешкина.

Она также отметила, что наступающий 2018 год будет жарким в политической жизни.

"Не знаю, я — не Кассандра. Горячее будет, потому что фактически начинается избирательная кампания. Поэтому беспорядков тоже будет немало. Спокойной жизни не обещаю", — подытожила социолог.

Напомним, нардеп, экс-советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что "рука Кремля" готовится разорвать Украину изнутри через выборы в 2019-м году.